В Україні розпочали створення "енергетичних сот": що це таке і для чого потрібно

Україна працює над створенням нової архітектури енергетичної безпеки, оскільки за роки повномасштабного вторгнення ЗС РФ країна зазнала колосальних збитків, і тепер питання будівництва та захисту нових енергооб'єктів від ракет і дронів російської армії є одним із ключових.

Україна почала створювати мережу "енергетичних сот". Це автономні або напівавтономні кластери, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нова енергетична архітектура має три рівні:

Атомна генерація

Оскільки АЕС дають стабільність, яку неможливо замінити, уряд планує й надалі розвивати ядерну енергетику.

Гнучкість, балансування і нова генерація

Йдеться про маневрові потужності, накопичувачі та нову генерацію в точках, де система має технічний дефіцит.

"У 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро", — написав Шмигаль.

Локальна автономія

За словами міністра енергетики, це когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання.

"Це рівень, де потрібна активна залученість місцевої влади, і ми розраховуємо на продуктивну співпрацю, — підкреслив чиновник.

У лютому Шмигаль говорив, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 мільярдів. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар у березні цього року поділилися думкою, що російські окупанти, імовірно, зроблять своїми цілями на весняну кампанію системи водопостачання та транспорт. А вже влітку ворог може відновити удари по українській енергетиці.

Президент Володимир Зеленський запропонував РФ припинити удари по українській енергетиці.

Нагадаємо, Слов'янська теплоелектростанція в місті Миколаївка Донецької області припинила роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні. Рішення ухвалили для захисту персоналу на тлі постійних обстрілів, однак частина працівників продовжує забезпечувати транзит електроенергії та водопостачання.