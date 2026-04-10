В Украине начали создание "энергетических сот": что это такое и для чего нужно

Украина работает над созданием новой архитектуры энергетической безопасности, поскольку за годы полномасштабного вторжения ВС РФ страна понесла колоссальный ущерб, и теперь вопрос строительства и защиты новых энергообъектов от ракет и дронов российской армии является одним из ключевых.

Украина начала создавать сеть "энергетических сот". Это автономные или полуавтономные кластеры, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Новая энергетическая архитектура имеет три уровня:

Атомная генерация

Поскольку АЭС дают стабильность, которую невозможно заменить, правительство планирует и дальше развивать ядерную энергетику.

Гибкость, балансировка и новая генерация

Речь идет о маневровых мощностях, накопителях, и новой генерации в точках, где система имеет технический дефицит.

"В 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерационной мощности там, где она больше всего нужна: Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Одесщина, Днепр", — написал Шмыгаль.

Локальная автономия

По словам министра энергетики, это когенерация, малые газовые установки, децентрализованное тепло- и водоснабжение.

"Это уровень, где нужна активная вовлеченность местных властей, и мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество, — подчеркнул чиновник.

В феврале Шмыгаль говорил, что общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора Украины на следующие десять лет составляет $90,6 миллиардов. Это на 34% больше, чем было установлено предыдущей оценкой убытков.

Доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в марте этого года поделились мнением, что российские оккупанты, вероятно, сделают своими целями на весеннюю кампанию системы водоснабжения и транспорт. А уже летом враг может возобновить удары по украинской энергетике.

Президент Владимир Зеленский предложил РФ прекратить удары по украинской энергетике.

Напомним, Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка Донецкой области прекратила работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе. Решение приняли для защиты персонала на фоне постоянных обстрелов, однако часть работников продолжает обеспечивать транзит электроэнергии и водоснабжение.