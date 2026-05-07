Вивели з ринку: ще один банк офіційно ліквідовано в Україні
Банк "Конкорд" офіційно припинив діяльність після завершення процедури ліквідації.
Банк "Конкорд" припинив своє існування після внесення відповідного запису до ЄДР. Про те, що ліквідацію банку офіційно завершено, повідомили в Фонді гарантування вкладів фізосіб.
Як зазначає джерело, відповідно до частини третьої статті 53 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", із моменту внесення відповідного запису ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк — таким, що припинив існування.
У Фонді зазначили, що з цього моменту також припинено повноваження ФГВФО як ліквідатора АТ "АКБ "Конкорд".
Як пояснили у Фонді, банк "Конкорд" було виведено з ринку в межах процедури ліквідації неплатоспроможних банків, яка передбачає завершення всіх розрахунків із кредиторами та вкладниками у визначеному законом порядку.
Що відомо про банк "Конкорд"
Вже під час повномасштабної війни, у серпні 2023 року, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії АТ "АКБ "Конкорд" та початок процедури його ліквідації.
Регулятор пояснив це систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.Важливо
Перед цим Нацбанк застосовував до установи заходи впливу, зокрема штрафи на загальну суму 60,4 млн грн і письмові застереження.
Додамо, що банк "Конкорд" був заснований 2006 року, а 2012-го його основними бенефіціарами стали Олена та Юлія Сосєдки.
Станом на червень 2023 року банк посідав 35-те місце серед українських банків за розміром активів, а саме, близько 4,83 млрд грн.
