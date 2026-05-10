Українцям радять зробити запаси води і тримати її в прохолодних місцях через ризик перебоїв із водопостачанням улітку.

Через можливу зміну Росією тактики ударів по критичній інфраструктурі України влітку та націленні на об’єкти водо- й електропостачання під час спеки, українцям радять заздалегідь підготувати базові запаси води. Про це в ефірі День.LIVE сказав політолог Андрій Ковальов.

За його словами, взимку окупанти намагалися залишити українців без тепла, а влітку можуть робити ставку на перебої з водопостачанням.

"Якщо взимку російські окупанти намагалися українців заморозити, то влітку можуть бити по водогонах та електростанціях, щоб залишати людей без води", — зазначив Ковальов.

Українцям радять запасатися водою

Політолог наголосив, що йдеться не про створення паніки, а про базову підготовку до можливих надзвичайних ситуацій. Він звернув увагу, що подібні сценарії активно обговорюють і російські пропагандисти.

"Вочевидь, в час найбільшої спеки можуть завдавати ударів по водогонах і електростанціях, щоб відключати подачу електрики та залишати людей без води", — сказав він.

Ковальов також порадив звертати увагу не лише на кількість води, що зберігається, а й на умови її зберігання.

"Спека сприяє тому, що вода навіть у пляшках може швидко зіпсуватися. Тому запаси потрібно тримати в прохолодному або темному місці, щоб вода залишалася якісною", — додав експерт.

Він підкреслив, що базовий запас питної води може бути важливим елементом безпеки у випадку перебоїв із водопостачанням або електроенергією.

Нагадаємо, раніше, в березні, президент України Володимир Зеленський попереджав, що РФ хоче, аби українці мали проблеми з водою. А віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира у коментарі Фокусу наголосив, що особливо небезпечним такий сценарій стає влітку, адже під час теплого сезону система водопостачання працює з піковим навантаженням.