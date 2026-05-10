Украинцам советуют сделать запасы воды и держать ее в прохладных местах из-за риска перебоев с водоснабжением летом.

Из-за возможного изменения Россией тактики ударов по критической инфраструктуре Украины летом и нацеливании на объекты водо- и электроснабжения во время жары, украинцам советуют заранее подготовить базовые запасы воды. Об этом в эфире День.LIVE сказал политолог Андрей Ковалев.

По его словам, зимой оккупанты пытались оставить украинцев без тепла, а летом могут делать ставку на перебои с водоснабжением.

"Если зимой российские оккупанты пытались украинцев заморозить, то летом могут бить по водопроводам и электростанциям, чтобы оставлять людей без воды", — отметил Ковалев.

Украинцам советуют запасаться водой

Политолог подчеркнул, что речь идет не о создании паники, а о базовой подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. Он обратил внимание, что подобные сценарии активно обсуждают и российские пропагандисты.

"Очевидно, во время наибольшей жары могут наносить удары по водопроводам и электростанциям, чтобы отключать подачу электричества и оставлять людей без воды", — сказал он.

Ковалев также посоветовал обращать внимание не только на количество хранящейся воды, но и на условия ее хранения.

"Жара способствует тому, что вода даже в бутылках может быстро испортиться. Поэтому запасы нужно держать в прохладном или темном месте, чтобы вода оставалась качественной", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что базовый запас питьевой воды может быть важным элементом безопасности в случае перебоев с водоснабжением или электроэнергией.

Напомним, ранее, в марте, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что РФ хочет, чтобы украинцы имели проблемы с водой. А вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии Фокусу отметил, что особенно опасным такой сценарий становится летом, ведь во время теплого сезона система водоснабжения работает с пиковой нагрузкой.