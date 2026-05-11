У 2026 році українці ризикують втратити дачі та неоформлені як слід ділянки, оскільки під час воєнного стану земля може знадобитися державі для оборони, будівництва укріплень або розміщення людей, які втратили житло.

Українцям радять перевірити документи на дачі, городи та інші земельні ділянки. Якщо право власності чи користування не зареєстровано, така земля може юридично залишатися в державній чи комунальній власності. У такому разі громада або держава мають право розпоряджатися нею в межах закону, і відповідно, люди можуть втратити свої земельні ділянки.

Земельні ділянки українців опинилися в зоні ризику

Законодавство України дозволяє в умовах воєнного стану вилучати, або реквізувати, земельні ділянки для державних потреб. Як пояснили в Земельному фонді, такі рішення можуть ухвалюватися, зокрема, якщо земля потрібна для:

потреб Збройних Сил України;

зведення оборонних споруд;

розміщення людей, які залишилися без житла.

Відео дня

Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" передбачає, що примусове відчуження здійснюється з відшкодуванням вартості майна. Однак людина не може отримати компенсацію, якщо об'єкт відчуження перебував у державній власності

У 2026 році варто уважно перевірити документи на землю, адже якщо право власності або користування не зареєстровано, така земля не вважається приватною власністю громадянина, а може залишатися в державній або комунальній власності. А отже, місцева влада або держава можуть ухвалювати щодо неї рішення в межах закону.

Водночас це не означає, що людину можуть просто змусити залишити землю без належної процедури. У Земельному фонді зазначили, що це можливо лише за рішенням суду або через передбачені законом механізми, зокрема реквізицію в умовах воєнного стану.

Суд вирішуватиме питання про те, щоб людина залишила земельну ділянку Фото: Pixabay

"При цьому фактичне користування може тимчасово зберігатися. Однак відсутність оформлених прав значно підвищує ризик конфліктів, претензій і навіть незаконних спроб заволодіння землею", — повідомили у фонді.

Як не втратити город

Щоб не опинитися в ситуації, коли право на город потрібно буде доводити вже під час конфлікту, краще перевірити документи заздалегідь. У Земельному фонді України рекомендують:

Перевірити наявні документи на земельну ділянку.

Це можуть бути навіть старе рішення сільської ради, договір оренди, акт передачі землі або інші документи.

Зверніться до державного реєстратора.

Право власності або користування ділянкою потрібно офіційно зареєструвати. Після цього власник або користувач має отримати виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує права на землю.

Українці можуть втратити право на землю: адвокатка пояснила, як попередити ризики

Громадяни України ризикують втратити земельну ділянку навіть після купівлі. Оскільки недостатня перевірка документів перед укладенням договору може закінчитися судовими спорами, фінансовими втратами або навіть позбавленням права власності.

Важливо

Земельний податок 2026: що означає коефіцієнт індексації 1,08 і як не переплатити за землю

Керівник цивільної практики АО Verity Group Дар'я Старовойтова в коментарі Фокусу пояснила, що під час купівлі земельної ділянки насамперед потрібно з'ясувати, чи законно продавець набув право власності на земельну ділянку.

"На практиці трапляються випадки, коли право було зареєстровано з порушеннями, саму ділянку сформовано неправильно або в історії переходу прав є сумнівні чи неповні дані. У майбутньому це може стати підставою для визнання угоди недійсною через суд", — розповіла вона.

Під час купівлі земельної ділянки потрібно перевірити документи під час купівлі Фото: Freepik

За її словами, також варто перевірити, чи немає арешту, заборони відчуження, податкової застави або іпотеки на земельну ділянку.

"Особливу увагу слід приділити випадкам, коли обтяження були зняті з порушенням процедури, що також створює ризики для нового власника", — зазначила експерт.

Окремою проблемою можуть стати судові спори. Дар'я Старовойтова розповіла, що земельні ділянки можуть бути предметом конфліктів щодо права власності, меж, спадкових прав або попередніх угод. У такому разі покупець може отримати не тільки землю, а й участь у вже існуючому спорі.

Земельні ділянки можуть бути предметом конфліктів щодо права власності, меж, спадкових прав або попередніх угод. У такому разі покупець може отримати не тільки землю, а й участь у вже існуючому спорі

Слід враховувати також переважне право на купівлю, зокрема право орендаря. Якщо його не повідомили належним чином або проігнорували, договір можуть оскаржити.

Серйозні проблеми українців можуть чекати, якщо було порушено вимоги земельного законодавства.

"Під час укладення угод необхідно враховувати встановлені обмеження, зокрема: кола осіб, які мають право набувати у власність сільськогосподарські землі, граничний розмір земель у власності, заборону відчуження окремих категорій земель", — повідомила Старовойтова.

За її словами, якщо ці правила порушити, договір можуть скасувати через суд, а в окремих випадках покупець може навіть втратити земельну ділянку.

У деяких випадках українці можуть втратити земельну ділянку після того, як купили її

Також покупець має пояснити, звідки взяв гроші на купівлю землі. Якщо він не зможе підтвердити походження коштів, угоду можуть не провести або нею зацікавляться контролюючі органи.

Для мінімізації ризиків після купівлі землі Дар'я Старовойтова порекомендувала перед угодою провести юридичний аудит ділянки, перевірити державні реєстри та судові рішення, з'ясувати, чи немає обтяжень, і переконатися, що дотримано переважне право на купівлю. Також важливо перевірити відповідність покупця вимогам закону, правильно оформити договір і за необхідності залучити адвоката.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовці можуть претендувати на земельні ділянки від держави. Однак під час воєнного стану це право фактично не працює через законодавчі обмеження, які блокують процес отримання.