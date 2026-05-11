В 2026 году украинцы рискуют потерять дачи и неоформленные как следует участки, поскольку во время военного положения земля может понадобиться государству для обороны, строительства укреплений или размещения людей, которые потеряли жилье.

Украинцам советуют проверить документы на дачи, огороды и другие земельные участки. Если право собственности или пользования не зарегистрировано, такая земля может юридически оставаться в государственной или коммунальной собственности. В таком случае община или государство имеют право распоряжаться ею в рамках закона, и соответственно, люди могут потерять свои земельные участки.

Земельные участки украинцев оказались в зоне риска

Законодательство Украины позволяет в условиях военного положения изымать, или реквизировать, земельные участки для государственных нужд. Как пояснили в Земельном фонде, такие решения могут приниматься, в частности, если земля нужна для:

потребностей Вооруженных Сил Украины;

возведение оборонительных сооружений;

размещение людей, которые остались без жилья.

Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" предусматривает, что принудительное отчуждение осуществляется с возмещением стоимости имущества. Однако человек не может получить компенсацию, если объект отчуждения находился в государственной собственности

В 2026 году стоит внимательно проверить документы на землю, ведь если право собственности или пользования не зарегистрировано, такая земля не считается частной собственностью гражданина, а может оставаться в государственной или коммунальной собственности. А значит, местные власти или государство могут принимать по ней решения в рамках закона.

В то же время это не означает, что человека могут просто заставить оставить землю без надлежащей процедуры. В Земельном фонде отметили, что это возможно только по решению суда или через предусмотренные законом механизмы, в частности реквизицию в условиях военного положения.

Суд будет решать вопрос о том, чтобы человек оставил земельный участок

"При этом фактическое пользование может временно сохраняться. Однако отсутствие оформленных прав значительно повышает риск конфликтов, претензий и даже незаконных попыток завладения землей", — сообщили в фонде.

Как не потерять огород

Чтобы не оказаться в ситуации, когда право на огород нужно будет доказывать уже во время конфликта, лучше проверить документы заранее. В Земельном фонде Украины рекомендуют:

Проверить имеющиеся документы на земельный участок.

Это могут быть даже старое решение сельского совета, договор аренды, акт передачи земли или другие документы.

Обратитесь к государственному регистратору.

Право собственности или пользования участком нужно официально зарегистрировать. После этого владелец или пользователь должен получить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающую права на землю.

Украинцы могут потерять право на землю: адвокат объяснила, как предупредить риски

Граждане Украины рискуют потерять земельный участок даже после покупки. Поскольку недостаточная проверка документов перед заключением договора может закончиться судебными спорами, финансовыми потерями или даже лишением права собственности.

Руководитель гражданской практики АО Verity Group Дарья Старовойтова в комментарии Фокусу объяснила, что при покупке земельного участка прежде всего нужно выяснить, законно ли продавец приобрел право собственности на земельный участок.

"На практике бывают случаи, когда право было зарегистрировано с нарушениями, сам участок сформирован неправильно или в истории перехода прав есть сомнительные или неполные данные. В будущем это может стать основанием для признания сделки недействительной через суд", — рассказала она.

По ее словам, также стоит проверить, нет ли ареста, запрета отчуждения, налогового залога или ипотеки на земельный участок.

"Особое внимание следует уделить случаям, когда обременения были сняты с нарушением процедуры, что также создает риски для нового владельца", — отметила эксперт.

Отдельной проблемой могут стать судебные споры. Дарья Старовойтова рассказала, что земельные участки могут быть предметом конфликтов относительно права собственности, границ, наследственных прав или предыдущих сделок. В таком случае покупатель может получить не только землю, но и участие в уже существующем споре.

Следует учитывать также преимущественное право на покупку, в частности право арендатора. Если его не уведомили должным образом или проигнорировали, договор могут обжаловать.

Серьезные проблемы украинцев могут ждать, если были нарушены требования земельного законодательства.

"При заключении сделок необходимо учитывать установленные ограничения, в частности: круга лиц, имеющих право приобретать в собственность сельскохозяйственные земли, предельный размер земель в собственности, запрет отчуждения отдельных категорий земель", — сообщила Старовойтова.

По ее словам, если эти правила нарушить, договор могут отменить через суд, а в отдельных случаях покупатель может даже потерять земельный участок.

Также покупатель должен объяснить, откуда взял деньги на покупку земли. Если он не сможет подтвердить происхождение средств, сделку могут не провести или ею заинтересуются контролирующие органы.

Для минимизации рисков после покупки земли Дарья Старовойтова порекомендовала перед сделкой провести юридический аудит участка, проверить государственные реестры и судебные решения, выяснить, нет ли обременений, и убедиться, что соблюдено преимущественное право на покупку. Также важно проверить соответствие покупателя требованиям закона, правильно оформить договор и при необходимости привлечь адвоката.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащие могут претендовать на земельные участки от государства. Однако во время военного положения это право фактически не работает из-за законодательных ограничений, которые блокируют процесс получения.