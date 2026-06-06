Українці під ударом: країна-сусідка скасовує дозволи на роботу і закриває програму для трудових мігрантів

Новий прем'єр Угорщини обмежив дозволи для трудових мігрантів. Йдеться про спрощену програму.

Робота за кордоном стає дедалі проблематичнішою для українців. Зокрема, Угорщина посилює правила для трудових мігрантів і скасовує нові дозволи на роботу. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр обмежив видачу дозволів на проживання для трудових мігрантів із країн за межами ЄС. Відповідний урядовий указ опублікували в офіційному віснику Угорщини. Про це повідомляє інформагентство Deutsche Presse-Agentur.

Документ передбачає негайне припинення видачі нових дозволів у рамках програми залучення іноземних працівників, яку запровадив попередній уряд експрем'єра Віктора Орбана.

Нагадаємо, що Петер Мадяр обійняв посаду 9 травня після перемоги його правоцентристської партії Tisza на парламентських виборах у квітні 2026 року.

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Петер Мадяр вступив на посаду 9 травня і обіцяв обмежити трудову міграцію в країні Фото: Péter Magyar

Дозволи на проживання та роботу в Угорщині — як працює система

За актуальними даними, які надає джерело, станом на 2026 рік в Угорщині працюють близько 90 тис. працівників із різних країн, що не входять до ЄС, зокрема й українці. Це приблизно 2% усієї робочої сили країни. Найбільше іноземців зайнято в акумуляторній та автомобільній промисловості, будівництві, сільському господарстві та службах доставки.

Крім України, серед основних країн походження працівників лідерами є Філіппіни, Китай, В'єтнам та Індія.

Мадяр виконує передвиборчу обіцянку

Обмеження трудової міграції було однією з ключових обіцянок Мадяра під час передвиборчої кампанії. Він заявляв, що робочі місця мають насамперед отримувати угорці, а компанії не повинні знижувати рівень зарплат за рахунок дешевшої іноземної робочої сили.

Водночас галузеві асоціації та роботодавці попереджають про дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки.

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Нові правила передбачають, що вже видані посвідки на проживання залишатимуться чинними до завершення їхнього терміну дії. Однак в указі не уточнюється, чи можна буде продовжувати такі дозволи після завершення терміну.

Чи припинять видавати дозволи на роботу всім

При цьому Угорщина не припиняє повністю видачу дозволів для громадян країн поза ЄС. Обмеження стосуються саме спрощеної системи залучення так званих "гостьових працівників", створеної за уряду Орбана. Під час кампанії Мадяр різко критикував цю практику.

Нагадаємо, Фокус уже повідомляв, що один працівник — трудовий мігрант в Україні може коштувати бізнесу до 120 тис. грн. Таку суму називала виконавчий директор Союзу українських підприємців Катерина Глазкова.

Раніше аналітик Богдан Попов розповідав, що мігранти можуть працювати набагато більше й отримувати ті самі кошти, що платять українцям. За його словами, через це конкуренція на ринку праці може посилитися.