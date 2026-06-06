Украинцы под ударом: страна-соседка отменяет разрешения на работу и закрывает программу для трудовых мигрантов

Новый премьер Венгрии ограничил разрешения для трудовых мигрантов. Речь идет об упрощенной программе.

Работа за рубежом становится все более проблематичной для украинцев. В частности, Венгрия ужесточает правила для трудовых мигрантов и отменяет новые разрешения на работу. Премьер-министр страны Петер Мадьяр ограничил выдачу разрешений на проживание для трудовых мигрантов из стран за пределами ЕС. Соответствующий правительственный указ опубликовали в официальном вестнике Венгрии. Об этом сообщает информагентство Deutsche Presse-Agentur.

Документ предусматривает немедленное прекращение выдачи новых разрешений в рамках программы привлечения иностранных работников, которую ввело предыдущее правительство экс-премьера Виктора Орбана.

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Напомним, что Петер Мадяр занял должность 9 мая после победы его правоцентристской партии Tisza на парламентских выборах в апреле 2026 года.

Петер Мадьяр вступил в должность 9 мая и обещал ограничить трудовую миграцию в стране Фото: Péter Magyar

Разрешения на проживание и работу в Венгрии — как работает система

По актуальным данным, которые предоставляет источник, по состоянию на 2026 год в Венгрии работают около 90 тыс. работников из разных стран, не входящих в ЕС, в том числе и украинцы. Это примерно 2% всей рабочей силы страны. Больше всего иностранцев заняты в аккумуляторной и автомобильной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и службах доставки.

Кроме Украины, среди основных стран происхождения работников лидерами являются Филиппины, Китай, Вьетнам и Индия.

Мадьяр выполняет предвыборное обещание

Ограничение трудовой миграции было одним из ключевых обещаний Мадьяра во время предвыборной кампании. Он заявлял, что рабочие места должны прежде всего получать венгры, а компании не должны снижать уровень зарплат за счет более дешевой иностранной рабочей силы.

В то же время отраслевые ассоциации и работодатели предупреждают о дефиците кадров во многих секторах экономики.

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Новые правила предусматривают, что уже выданные виды на жительство будут оставаться в силе до завершения их срока действия. Однако в указе не уточняется, можно ли будет продлевать такие разрешения после завершения срока.

Прекратят ли выдавать разрешения на работу всем

При этом Венгрия не прекращает полностью выдачу разрешений для граждан стран вне ЕС. Ограничения касаются именно упрощенной системы привлечения так называемых "гостевых работников", созданной при правительстве Орбана. Во время кампании Мадьяр резко критиковал эту практику.

Напомним, Фокус уже сообщал, что один работник — трудовой мигрант в Украине может стоить бизнесу до 120 тыс. грн. Такую сумму называла исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

Ранее аналитик Богдан Попов рассказывал, что мигранты могут работать намного больше и получать те же средства, что платят украинцам. По его словам, из-за этого конкуренция на рынке труда может усилиться.