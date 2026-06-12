"Реформі ТЦК передуватиме реформа системи оплати праці": Свириденко повідомила про важливі зміни

В Україні готують поетапну реформу ТЦК, зміну системи оплати військовослужбовців та нові контракти для піхоти й штурмових підрозділів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні готують поетапну реформу системи територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також зміну підходів до оплати праці військовослужбовців та умов проходження служби. Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня.

За її словами, у першу чергу уряд працює над оновленням системи грошового забезпечення у Збройних силах України. Наступним етапом стане запровадження нових контрактних умов для піхотних та штурмових підрозділів, після чого планується перегляд строків служби.

Реформа ТЦК в Україні: що зміниться для військовослужбовців та контрактників

Свириденко наголосила, що реформа ТЦК є одним із найскладніших напрямків, тому її впровадження відбуватиметься поступово, після реалізації попередніх етапів реформ у військовій системі.

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"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Реформі ТЦК передуватиме реформа системи оплати праці — це перше, над чим зараз працює Міністерство оборони. Далі — контракти для піхотинців та штурмових підрозділів. Після цього — зміни термінів служби та перехід до реформи ТЦК. Це одне з найскладніших питань, які сьогодні стоять перед українським суспільством. Над цим міністр оборони працюватиме найближчими тижнями", — зазначила вона.

Свириденко також прокоментувала порівняння української системи комплектування з європейськими країнами, зазначивши, що там таких механізмів немає через відсутність війни.

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"…Жодна європейська країна не знає, що таке „бусифікація“, не знає, що таке ТЦК — на щастя для них, бо вони не знають, що таке війна", — сказала вона.

Уряд планує поступово впроваджувати зміни та презентувати проміжні результати вже на ранніх етапах реформи.

Нагадаємо, днями Верховна Рада ухвалила поправки до державного бюджету на 2026 рік, збільшивши фінансування сектору безпеки та оборони на 1,5 трлн грн. Водночас, як раніше зазначав народний депутат Ярослав Железняк, документ не передбачав достатнього фінансування для підвищення зарплат військовослужбовцям.