"Реформе ТЦК будет предшествовать реформа системы оплаты труда": Свириденко сообщила о важных изменениях

В Украине готовят поэтапную реформу ТЦК, изменение системы оплаты военнослужащих и новые контракты для пехоты и штурмовых подразделений.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине готовят поэтапную реформу системы территориальных центров комплектования (ТЦК), а также изменение подходов к оплате труда военнослужащих и условиям прохождения службы. Об этом шла речь во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 12 июня.

По её словам, в первую очередь правительство работает над обновлением системы денежного обеспечения в Вооружённых силах Украины. Следующим этапом станет введение новых контрактных условий для пехотных и штурмовых подразделений, после чего планируется пересмотр сроков службы.

Реформа ТЦК в Украине: что изменится для военнослужащих и контрактников

Свириденко подчеркнула, что реформа ТЦК является одним из самых сложных направлений, поэтому её внедрение будет происходить постепенно, после реализации предыдущих этапов реформ в военной системе.

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"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Реформе ТЦК будет предшествовать реформа системы оплаты труда — это первое, над чем сейчас работает Министерство обороны. Далее — контракты для пехотинцев и штурмовых подразделений. После этого — изменения сроков службы и переход к реформе ТЦК. Это один из самых сложных вопросов, которые сегодня стоят перед украинским обществом. Над этим министр обороны будет работать в ближайшие недели", — отметила она.

Свириденко также прокомментировала сравнение украинской системы комплектования с европейскими странами, отметив, что подобных механизмов там нет из-за отсутствия войны.

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"…Ни одна европейская страна не знает, что такое „бусификация“, не знает, что такое ТЦК — к счастью для них, потому что они не знают, что такое война", — сказала она.

Правительство планирует постепенно внедрять изменения и представлять промежуточные результаты уже на ранних этапах реформы.

Напомним, на днях Верховная Рада приняла поправки к госбюджету на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн. В то же время, как ранее отмечал народный депутат Ярослав Железняк, документ не предусматривал достаточного финансирования для повышения зарплат военнослужащим.