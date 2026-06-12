Военные надбавки и новые сроки службы: Свириденко сделала заявление о реформе

Юлия Свириденко сообщила, когда будут представлены изменения, касающиеся выплат военнослужащим и сроков службы.

Минобороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение надбавок военнослужащим и более четкие сроки службы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 12 июня.

Свириденко заявила, что в ближайшие недели Министерство обороны Украины планирует представить комплексную реформу, которая предусматривает пересмотр системы денежного обеспечения военнослужащих и введение более четких сроков службы.

По её словам, в настоящее время в Минобороны ведется проработка финансовой модели, которая позволит обеспечить стабильные и непрерывные выплаты военнослужащим как в текущем году, так и в последующих бюджетных периодах.

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Премьер-министр Юлия Свириденко Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Финансирование армии и изменения в выплатах военнослужащим — что известно

Юлия Свириденко подчеркнула, что речь идет о значительных бюджетных расходах, поэтому в настоящее время ведется работа над тем, чтобы сбалансировать финансирование и обеспечить стабильность повышенных доплат.

Наряду с финансовым блоком реформы разрабатываются и изменения в системе прохождения службы. В частности, речь идет об установлении более четких и предсказуемых сроков военной службы, что должно сделать систему более понятной для военнослужащих.

Напомним, на днях стало известно, что Рада повысила зарплаты полиции и спасателям. В скором времени правоохранители будут получать на 20-50% больше. Кроме того, будут упорядочены надбавки, которые во время войны не менялись, а теперь будут зависеть от стажа и других достижений.

Также "Фокус" писал о том, что Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн. В то же время, как ранее отмечал народный депутат Ярослав Железняк, документ не предусматривает достаточного финансирования для повышения зарплат военнослужащим.