Скандал навколо "Укрпошти": чи можуть звільнити Смілянського і до чого тут Поштовий банк

Чому голову "Укрпошти" визнали непридатним, чи можуть його звільнити і чому рішення Національного банку України щодо Ігоря Смілянського вже називають однією з найрезонансніших корпоративних історій? Фокус розпитав експертів.

Днями Національний банк України визнав генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності як керівник надавача фінансових платіжних послуг, і зобов’язав уповноважений орган компанії відсторонити його від посади. Водночас, як кажуть експерти, ця історія виходить далеко за межі кадрового питання. Вона поєднала як юридичний, управлінський, так і політико-економічний аспекти. З одного боку, багаторічні претензії НБУ до системи фінансового контролю "Укрпошти", а з іншого, можливе судове оскарження, а також конфлікт навколо запуску Поштового банку.

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НБУ проти Смілянского: хронологія подій

23 червня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

У Нацбанку пояснили, що оцінка проводилася за результатами наглядових заходів щодо діяльності "Укрпошти" у попередні роки.

Регулятор зазначає, що протягом цього періоду неодноразово застосовував до компанії заходи впливу через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також платіжних послуг, корпоративного управління, внутрішнього контролю і управління ризиками.

Кваліфікаційна комісія НБУ після спвбесіди із головою "Укрпошти" також дійшла висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, нормативно-правових актів НБУ та практичного досвіду організації корпоративного управління, фінансового моніторингу і системи управління ризиками, необхідних для керівника надавача платіжних послуг.

У НБУ наголошують, що йдеться про оцінку діяльності "Укрпошти" як поштового оператора. Регулятор оцінював саме діяльність компанії як учасника платіжного ринку, оскільки вона має відповідну ліцензію та надає фінансові послуги мільйонам українців.

НБУ хоче відсторонити Ігоря Смілянського Фото: Слово і Діло

Претензії до "Укрпошти" від НБУ

За останні роки НБУ неодноразово застосовував до компанії заходи впливу.

Зокрема, йшлося про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, недоліки внутрішніх процедур, зауваження до корпоративного управління, проблеми в системі внутрішнього контролю та управління ризиками, порушення під час проведення окремих платіжних операцій.

Окремо НБУ звертав увагу на масштабні операції з готівкою та зауваження до перевірки походження коштів. Саме сукупність цих претензій, за версією НБУ, і стала підставою для оцінки професійної придатності генерального директора.

Чи означає це автоматичне звільнення Смілянського?

Адвокат Ігор Тарасенко пояснює, що Національний банк не є роботодавцем генерального директора "Укрпошти".

"Важливо розуміти: НБУ не є роботодавцем генерального директора "Укрпошти" і напряму його не звільняє. Водночас НБУ має право оцінювати відповідність керівників надавачів фінансових платіжних послуг вимогам професійної придатності, ділової репутації, належного управління ризиками, внутрішнього контролю та фінансового моніторингу", — каже юрист.

За його словами, рішення НБУ запускає корпоративну процедуру зі щонайменше трьох кроків.

Уповноважений орган "Укрпошти" має:

відсторонити генерального директора;

призначити тимчасового виконувача обов’язків;

повідомити НБУ про виконання рішення.

Надалі має бути запущений процес призначення нового керівника, який відповідатиме вимогам регулятора.

Після відсторонення має бути визначений механізм призначення нового керівника. Однак через відсутність сформованої наглядової ради ця процедура може бути ускладнена

"У разі ухвалення НБУ рішення про невідповідність керівника вимогам профпридатності запускається чіткий процедурний механізм:термін — 5 робочих днів. Оскільки 100% акцій АТ "Укрпошта" належать державі, а функції з управління виконує Кабінет Міністрів України (через Міністерство розвитку громад та територій), саме суб'єкт управління (акціонер) або Наглядова рада компанії зобов'язані видати розпорядчий документ (наказ/розпорядження) про відсторонення Ігоря Смілянського від керівництва", — пояснює адвокатка Анна Даніель.

Рішення НБУ щодо Ігоря Смілянського може мати наслідки для Укрпошти

Хто має ухвалювати рішення

За словами адвокатки, Анни Даніель, оскільки 100% акцій "Укрпошти" належать державі, функції управління корпоративними правами здійснює уповноважений орган держави.

"З огляду на те, що АТ "Укрпошта" є не лише поштовим оператором, а й надавачем фінансових платіжних послуг, її керівник підпадає під регуляторний нагляд НБУ", — каже експертка.

Наглядова рада має оголосити відкритий конкурс на посаду керівника, що передбачає залучення міжнародних або вітчизняних рекрутингових компаній, оцінку кандидатів на відповідність критеріям (зокрема, жорстким вимогам НБУ щодо бездоганної ділової репутації та фінансового досвіду). Фінального переможця конкурсу Наглядова рада затверджує своїм рішенням, після чого Кабмін погоджує контракт. На час проведення такого конкурсу компанією керує призначений "в.о."

Водночас ситуація ускладнюється тим, що наглядова рада компанії наразі не сформована. Саме тому фактичне виконання рішення НБУ залежить від органів управління державної компанії. Після відсторонення генерального директора має бути призначений тимчасовий керівник, а згодом має відбутися конкурс на посаду нового очільника компанії.

Що буде, якщо рішення НБУ не виконають

За словами Ігоря Тарасенка, головні ризики виникають саме для "Укрпошти" як ліцензованого надавача фінансових платіжних послуг.

Регулятор може застосувати додаткові заходи впливу — нові штрафи, письмові застереження, обмеження окремих фінансових операцій або інші санкції, передбачені законодавством.

Керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель додає, що насамкінець може постати питання про призупинення або анулювання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг. Однак це не означатиме припинення поштової діяльності "Укрпошти" — ризики стосуються саме її фінансового напряму.

НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності Фото: Скриншот

Чи може Смілянський оскаржити рішення

Ігор Смілянський вже заявив, що звертатиметься до суду, нагадує адвокат Ігор Тарасенко, і додає, що позов може ґрунтуватися на твердженнях про недостатню мотивованість рішення НБУ, порушення процедури або відсутність належних доказів особистої відповідальності генерального директора. При цьому адвокат наголошує, що саме по собі подання позову не зупиняє виконання рішення НБУ.

Водночас Анна Даніель звертає увагу на інший процесуальний механізм. За її словами, захист може просити адміністративний суд забезпечити позов шляхом тимчасового зупинення дії рішення регулятора або заборони відсторонення до завершення судового розгляду.

Так, серед юристів немає єдиної оцінки перспектив такого сценарію, тож остаточне рішення залежатиме від суду.

До чого тут Поштовий банк

Сам Ігор Смілянський категорично не погоджується з позицією НБУ. Він стверджує, що рішення регулятора пов’язане не лише з перевірками, а й із багаторічним конфліктом навколо створення Поштового банку.

На думку керівника "Укрпошти", НБУ систематично перешкоджає реалізації цього проєкту, а рішення про його відсторонення з’явилося буквально за кілька днів до початку прийому заявок на створення банків фінансової інклюзії.

У Нацбанку ці твердження заперечують. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив, що рішення стало результатом кількарічного нагляду, перевірок, співбесід та консультацій із профільним міністерством, а не особистого конфлікту.

Частина експертів також вважає, що конфлікт має ширший контекст. Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран у коментарі ВВС наголосив, що закон про фінансову інклюзію фактично відкриває можливість створення нового типу банків на базі великих мереж, і саме "Укрпошта" була одним із головних претендентів на таку модель.

На його думку, конфлікт навколо Смілянського не можна відривати від цього процесу. Водночас Шапран не заперечує наявності у НБУ формальних юридичних повноважень оцінювати професійну придатність керівника компанії як надавача фінансових послуг.

Натомість він вважає, що регулятор використав свої законні інструменти в момент, коли "Укрпошта" максимально наблизилася до запуску Поштового банку.

Водночас HR-експертка Наталія Слинько вважає, що один зі шляхів зняття напруги є саме у розмежуванні управлінських функцій між поштовим та фінансовим напрямами.

"У цьому конфлікті між НБУ і "Укрпоштою" важливо знайти середню ланку — професійну людину, яка б очолила такий банк. І вже тоді ця людина могла б бути амбасадором його розвитку і лобіювати інтереси розвитку такого банку", — сказала Слинько у коментарі Фокусу.

За її словами, це могло б дозволити розділити зони відповідальності та зменшити конфлікт навколо фінансового напряму компанії.

Репутація керівника теж має значення

Директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько вважає, що історія зі Смілянським демонструє ще одну проблему, а саме слабкість інституту репутації українських топменеджерів.

У бізнес-середовищі є таке поняття, як інститут репутації. Людина, яка обіймає топові посади, особливо у великих компаніях, де вона є публічною, часто виступає, озвучує свою думку чи позицію підприємства, повинна мати бездоганну репутацію

"Людина, яка обіймає топові посади, особливо у великих підприємствах, має мати бездоганну репутацію. Її поведінка впливає на сприйняття всієї організації", — пояснила експертка.

На її думку, ключове питання полягає навіть не в самих кризових ситуаціях, а в тому, як керівник із них виходить. Слинько наголошує, що помилитися може кожен, але саме вихід із кризи найбільше характеризує управлінця.

"Саме репутація може повпливати на подальшу побудову кар'єру цієї людини", — додає вона.

Експертка також звертає увагу на важливість незалежної системи корпоративного комплаєнсу. За її словами, якщо служба комплаєнсу фактично залежить від генерального директора, вона не може ефективно виконувати контрольні функції.

Якщо комплаєнс підпорядкували CEO, то це велика проблема. У такому вигляді система не працюватиме, адже комплаєнс уже не є незалежною частиною нагляду за процесами

Водночас Слинько підкреслює, що не володіє інформацією про внутрішню структуру "Укрпошти", тому не оцінює, як саме побудована ця система у компанії. На її думку, якщо "Укрпошта" прагне активно розвивати фінансовий напрям, логічним кроком могло б стати призначення окремого професійного керівника банківського бізнесу, що дозволило б розмежувати відповідальність між логістичним та фінансовим напрямами.

Що буде далі

Наразі ситуація може розвиватися за кількома сценаріями. Якщо уповноважений орган "Укрпошти" виконає рішення НБУ, генерального директора відсторонять, призначать тимчасового керівника і запустять процедуру добору нового очільника.

У цьому конфлікті між НБУ і Укрпоштою важливо знайти середню ланку, професійну людину, яка б очолила такий банк. Тоді цей конфлікт можна було б погасити, тобто розділивши зону відповідальності

Якщо Смілянський оскаржить рішення в суді, справа перейде в юридичну площину.

Наразі справа вже поза межами звичайного кадрового конфлікту. Вона стала тестом для взаємодії незалежного фінансового регулятора, системи корпоративного управління державної компанії та майбутнього проєкту Поштового банку.

Нагадаємо, 2025 року вже йшлося про нібито загрозу дефолту компанії.

Тоді голова "Укрпошти" спростував цю інформацію. Він пояснив, що джерелом чуток став лист голови НБУ Андрія Пишного, в якому йшлося про ризики для фінансової системи України, серед яких — докапіталізація "Укрпошти".