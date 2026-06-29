Скандал вокруг "Укрпочты": могут ли уволить Смилянского и при чем здесь Почтовый банк

Почему главу "Укрпочты" признали непригодным, могут ли его уволить и почему решение Национального банка Украины в отношении Игоря Смилянского уже называют одной из самых резонансных корпоративных историй? Фокус опросил экспертов.

На днях Национальный банк Украины признал генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности в качестве руководителя организации, предоставляющей финансовые платежные услуги, и обязал уполномоченный орган компании отстранить его от должности. В то же время, как отмечают эксперты, эта история выходит далеко за рамки кадрового вопроса. Она сочетает в себе как юридические, управленческие, так и политико-экономические аспекты. С одной стороны, многолетние претензии НБУ к системе финансового контроля "Укрпочты", а с другой — возможное судебное обжалование, а также конфликт вокруг запуска Почтового банка.

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НБУ против Смилянского: хронология событий

23 июня Комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ признал Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя организации, предоставляющей финансовые платежные услуги.

В Нацбанке пояснили, что оценка проводилась по итогам надзорных мероприятий, касающихся деятельности "Укрпочты" в предыдущие годы.

Регулятор отметил, что в течение этого периода неоднократно применял к компании меры воздействия в связи с нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга, а также платежных услуг, корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Квалификационная комиссия НБУ после собеседования с главой "Укрпочты" также пришла к выводу, что Смилянский не обладает достаточным уровнем знаний законодательства, нормативно-правовых актов НБУ и практического опыта в области корпоративного управления, финансового мониторинга и системы управления рисками, необходимых для руководителя поставщика платежных услуг.

В НБУ подчеркивают, что речь идет об оценке деятельности "Укрпочты" как почтового оператора. Регулятор оценивал именно деятельность компании как участника платежного рынка, поскольку она имеет соответствующую лицензию и предоставляет финансовые услуги миллионам украинцев.

НБУ хочет отстранить Игоря Смилянского Фото: Слово и Дело

Претензии к "Укрпочте" со стороны НБУ

В последние годы НБУ неоднократно применял к компании меры воздействия.

В частности, речь шла о нарушениях требований законодательства в сфере финансового мониторинга, недостатках внутренних процедур, замечаниях в отношении корпоративного управления, проблемах в системе внутреннего контроля и управления рисками, а также о нарушениях при проведении отдельных платежных операций.

Отдельно НБУ обращал внимание на крупные операции с наличными средствами и замечания по поводу проверки происхождения средств. Именно совокупность этих претензий, по версии НБУ, и послужила основанием для оценки профессиональной пригодности генерального директора.

Означает ли это автоматическое увольнение Смилянского?

Адвокат Игорь Тарасенко поясняет, что Национальный банк не является работодателем генерального директора "Укрпочты".

"Важно понимать: НБУ не является работодателем генерального директора "Укрпочты" и напрямую его не увольняет. В то же время НБУ имеет право оценивать соответствие руководителей поставщиков финансовых платежных услуг требованиям профессиональной пригодности, деловой репутации, надлежащего управления рисками, внутреннего контроля и финансового мониторинга", — говорит юрист.

По его словам, решение НБУ запускает корпоративную процедуру, состоящую как минимум из трёх этапов.

Уполномоченный орган "Укрпочты" должен:

отстранить генерального директора;

назначить временного исполняющего обязанности;

уведомить НБУ о выполнении решения.

В дальнейшем должен быть запущен процесс назначения нового руководителя, который будет соответствовать требованиям регулятора.

После отстранения от должности должен быть определен механизм назначения нового руководителя. Однако из-за отсутствия сформированного наблюдательного совета эта процедура может быть затруднена

"В случае принятия НБУ решения о несоответствии руководителя требованиям профессиональной пригодности запускается четкий процедурный механизм: срок — 5 рабочих дней. Поскольку 100% акций АО "Укрпочта" принадлежат государству, а функции по управлению выполняет Кабинет Министров Украины (через Министерство развития общин и территорий), именно субъект управления (акционер) или Наблюдательный совет компании обязаны издать распорядительный документ (приказ/распоряжение) об отстранении Игоря Смилянского от руководства", — объясняет адвокат Анна Даниэль.

Решение НБУ в отношении Игоря Смилянского может иметь последствия для "Укрпочты"

Кто должен принимать решение

По словам адвоката Анны Даниэль, поскольку 100 % акций "Укрпочты" принадлежат государству, функции управления корпоративными правами осуществляет уполномоченный государственный орган.

"Учитывая, что АО "Укрпочта" является не только почтовым оператором, но и поставщиком финансовых платежных услуг, её руководитель подпадает под регуляторный надзор НБУ", — отмечает эксперт.

Наблюдательный совет должен объявить открытый конкурс на должность руководителя, предусматривающий привлечение международных или отечественных рекрутинговых компаний, оценку кандидатов на соответствие критериям (в частности, строгим требованиям НБУ относительно безупречной деловой репутации и финансового опыта). Окончательного победителя конкурса Наблюдательный совет утверждает своим решением, после чего Кабмин согласовывает контракт. На время проведения такого конкурса компанией руководит назначенный "и.о."

В то же время ситуация осложняется тем, что наблюдательный совет компании пока не сформирован. Именно поэтому фактическое выполнение решения НБУ зависит от органов управления государственной компании. После отстранения генерального директора должен быть назначен временный руководитель, а впоследствии должен состояться конкурс на должность нового руководителя компании.

Что будет, если решение НБУ не будет выполнено

По словам Игоря Тарасенко, основные риски возникают именно для "Укрпочты" как лицензированного поставщика финансовых платежных услуг.

Регулятор может применить дополнительные меры воздействия — новые штрафы, письменные предупреждения, ограничения на отдельные финансовые операции или другие санкции, предусмотренные законодательством.

Руководитель адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль добавляет, что в конечном итоге может встать вопрос о приостановлении или аннулировании лицензии на оказание финансовых платежных услуг. Однако это не будет означать прекращение почтовой деятельности "Укрпочты" — риски касаются именно её финансового направления.

НБУ признал Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности Фото: Скриншот

Может ли Смилянский обжаловать решение?

Игорь Смилянский уже заявил, что будет обращаться в суд, напоминает адвокат Игорь Тарасенко, и добавляет, что иск может основываться на утверждениях о недостаточной мотивированности решения НБУ, нарушении процедуры или отсутствии надлежащих доказательств личной ответственности генерального директора. При этом адвокат подчеркивает, что само по себе подача иска не приостанавливает исполнение решения НБУ.

В то же время Анна Даниэль обращает внимание на другой процессуальный механизм. По её словам, защита может обратиться в административный суд с просьбой обеспечить иск путем временной приостановки действия решения регулирующего органа или запрета на отстранение до завершения судебного разбирательства.

Да, среди юристов нет единого мнения относительно перспектив такого сценария, поэтому окончательное решение будет зависеть от суда.

При чем здесь Почтовый банк?

Сам Игорь Смилянский категорически не согласен с позицией НБУ. Он утверждает, что решение регулятора связано не только с проверками, но и с многолетним конфликтом вокруг создания Почтового банка.

По мнению руководителя "Укрпочты", НБУ систематически препятствует реализации этого проекта, а решение о его отстранении было принято буквально за несколько дней до начала приема заявок на создание банков финансовой инклюзии.

В Нацбанке эти утверждения опровергают. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник заявил, что решение стало результатом многолетнего надзора, проверок, собеседований и консультаций с профильным министерством, а не личного конфликта.

Часть экспертов также считает, что конфликт имеет более широкий контекст. Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии ВВС подчеркнул, что закон о финансовой инклюзии фактически открывает возможность создания нового типа банков на базе крупных сетей, и именно "Укрпочта" была одним из главных претендентов на такую модель.

По его мнению, конфликт вокруг Смилянского нельзя рассматривать в отрыве от этого процесса. В то же время Шапран не отрицает наличия у НБУ формальных юридических полномочий по оценке профессиональной пригодности руководителя компании как поставщика финансовых услуг.

Вместе с тем он считает, что регулятор применил свои законные инструменты в тот момент, когда "Укрпочта" максимально приблизилась к запуску Почтового банка.

В то же время HR-эксперт Наталья Слинько считает, что одним из способов снятия напряжения является именно разграничение управленческих функций между почтовым и финансовым направлениями.

"В этом конфликте между НБУ и „Укрпочтой“ важно найти посредника — профессионала, который возглавил бы такой банк. И уже тогда этот человек мог бы стать послом его развития и лоббировать интересы развития такого банка", — сказала Слинько в комментарии "Фокусу".

По её словам, это могло бы позволить разделить зоны ответственности и снизить напряжённость вокруг финансового направления компании.

Репутация руководителя тоже имеет значение

Директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько считает, что история со Смилянским демонстрирует ещё одну проблему, а именно слабость института репутации украинских топ-менеджеров.

В бизнес-среде существует такое понятие, как институт репутации. Человек, занимающий руководящие должности, особенно в крупных компаниях, где он находится в центре внимания, часто выступает, озвучивает своё мнение или позицию предприятия, должен иметь безупречную репутацию

"Человек, занимающий руководящие должности, особенно на крупных предприятиях, должен иметь безупречную репутацию. Его поведение влияет на восприятие всей организации", — пояснила эксперт.

По её мнению, ключевой вопрос заключается даже не в самих кризисных ситуациях, а в том, как руководитель из них выходит. Слинько отмечает, что ошибиться может каждый, но именно выход из кризиса лучше всего характеризует руководителя.

"Именно репутация может повлиять на дальнейшее построение карьеры этого человека", — добавляет она.

Эксперт также обращает внимание на важность независимой системы корпоративного комплаенса. По её словам, если служба комплаенса фактически зависит от генерального директора, она не может эффективно выполнять контрольные функции.

Если комплаенс подчинен генеральному директору, то это серьезная проблема. В таком виде система работать не будет, ведь комплаенс уже не является независимой частью надзора за процессами

В то же время Слинько подчеркивает, что не располагает информацией о внутренней структуре "Укрпочты", поэтому не может оценить, как именно устроена эта система в компании. По её мнению, если "Укрпочта" стремится активно развивать финансовое направление, логичным шагом могло бы стать назначение отдельного профессионального руководителя банковского бизнеса, что позволило бы разграничить ответственность между логистическим и финансовым направлениями.

Что будет дальше

В настоящее время ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Если уполномоченный орган "Укрпочты" выполнит решение НБУ, генерального директора отстранят от должности, назначат временного руководителя и начнут процедуру подбора нового руководителя.

В этом конфликте между НБУ и "Укрпочтой" важно найти посредника — профессионала, который возглавил бы такой банк. Тогда этот конфликт можно было бы урегулировать, то есть разделив зоны ответственности

Если Смилянский обжалует решение в суде, дело перейдет в юридическую плоскость.

В настоящее время дело уже вышло за рамки обычного кадрового конфликта. Оно стало испытанием для взаимодействия независимого финансового регулятора, системы корпоративного управления государственной компании и будущего проекта Почтового банка.

Напомним, что в 2025 году уже говорилось о якобы угрозе дефолта компании.

Тогда глава "Укрпочты" опроверг эту информацию. Он пояснил, что источником слухов стало письмо главы НБУ Андрея Пышного, в котором речь шла о рисках для финансовой системы Украины, в числе которых — докапитализация "Укрпочты".