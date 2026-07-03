В Україні попередили про подорожчання хліба: через що зростуть ціни

У липні в Україні хліб може подорожчати приблизно на 5% через зростання витрат виробників, насамперед на оплату праці після зміни умов бронювання працівників.

Про це повідомив у бліц-інтерв’ю РБК-Україна перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

За його словами, основною причиною можливого подорожчання є постанова Кабінету міністрів №692, яка підвищила вимоги до середньої зарплати на підприємствах для бронювання військовозобов’язаних працівників. Якщо раніше вона становила близько 21 тис. грн, то тепер має бути приблизно 26 тис. грн.

Тараненко пояснив, що заробітна плата займає понад 20% у структурі собівартості хліба, тому її підвищення більш ніж на 20% збільшить витрати виробників приблизно на 5–6%.

“Саме цей чинник стане основною причиною подорожчання хліба. Я оцінюю можливе підвищення ціни приблизно у 5%”, — сказав він.

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За його словами, це вимушений крок, а не спроба збільшити прибутки.

Він додав, що спека, витрати на електроенергію, логістику, ремонт обладнання та імпортну сировину також впливають на собівартість, але значно менше.

Водночас ціна борошна останнім часом майже не змінювалася, а подекуди навіть трохи знизилася, тому суттєво не впливає на кінцеву вартість хліба.

За словами Тараненка, різких змін цін через новий урожай зерна цього літа не очікується. Він зазначив, що більш точні прогнози можна буде зробити не раніше другої половини серпня, коли стане зрозумілою якість зерна та ситуація на світовому ринку.

Також у галузі не прогнозують дефіциту жита, оскільки цього року очікується достатній урожай для забезпечення внутрішніх потреб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за прогнозами експертів аграрного ринку, у 2026 році хліб в Україні може подорожчати приблизно на 25%. На його вартість впливають ціни на сировину, енергоносії, логістику, оплату праці та валютний курс.

Також повідомлялося, що цього року в Україні можуть суттєво зрости ціни на фрукти. Через несприятливі погодні умови аграрії прогнозують втрату понад половини врожаю кісточкових культур.