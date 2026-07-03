В Украине предупредили о подорожании хлеба: из-за чего вырастут цены

В июле в Украине хлеб может подорожать примерно на 5 % из-за роста затрат производителей, прежде всего на оплату труда, в связи с изменением условий найма работников.

Об этом сообщил в блиц-интервью РБК-Украина первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

По его словам, основной причиной возможного подорожания является постановление Кабинета министров № 692, которое ужесточило требования к средней заработной плате на предприятиях для бронирования военнообязанных работников. Если раньше она составляла около 21 тыс. грн, то теперь должна быть примерно 26 тыс. грн.

Тараненко пояснил, что заработная плата составляет более 20 % в структуре себестоимости хлеба, поэтому её повышение более чем на 20 % увеличит расходы производителей примерно на 5–6 %.

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"Именно этот фактор станет основной причиной подорожания хлеба. Я оцениваю возможное повышение цены примерно в 5%", — сказал он.

По его словам, это вынужденная мера, а не попытка увеличить прибыль.

Он добавил, что жара, расходы на электроэнергию, логистику, ремонт оборудования и импортное сырье также влияют на себестоимость, но в гораздо меньшей степени.

В то же время цена на муку в последнее время практически не менялась, а местами даже немного снизилась, поэтому она существенно не влияет на конечную стоимость хлеба.

По словам Тараненко, резких изменений цен из-за нового урожая зерна этим летом не ожидается. Он отметил, что более точные прогнозы можно будет сделать не раньше второй половины августа, когда станет ясно, каково качество зерна и какова ситуация на мировом рынке.

Кроме того, в отрасли не прогнозируют дефицита ржи, поскольку в этом году ожидается урожай, достаточный для обеспечения внутренних потребностей.

Напомним, ранее сообщалось, что, по прогнозам экспертов аграрного рынка, в 2026 году хлеб в Украине может подорожать примерно на 25 %. На его стоимость влияют цены на сырье, энергоносители, логистику, оплату труда и валютный курс.

Также сообщалось, что в этом году в Украине могут существенно вырасти цены на фрукты. Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии прогнозируют потерю более половины урожая косточковых культур.