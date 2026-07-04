Вакансій значно більше, ніж безробітних: яких спеціалістів шукають в Україні

В Україні офіційно відкрито 235 тисяч вакансій та зареєстровано 93 тисячі безробітних. Кількість робочих вільних місць перевищує тих, хто шукає роботу.

В Україні станом на кінець червня роботодавці потребували близько 235 тисяч працівників. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на коментар Державної служби зайнятості.

Станом на кінець червня поточного року послугами "біржі праці" скористалися 147 тисяч людей, з яких 93 тисячі мають статус зареєстрованого безробітного.

Найбільше роботу шукають у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.

За даними Державної служби зайнятості, роботодавці, насамперед, шукають кваліфікованих робітників:

автослюсарів,

водіїв,

електриків та електромонтерів,

зварювальників,

слюсарів,

сантехніків тощо.

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Затребувані вакансії в Україні Фото: РБК-Україна

У службі зайнятості пояснили, що через релокацію підприємств у відносно безпечних регіонах країни попит на працівників зростає, а на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.

Наразі у базі Державної служби зайнятості розміщено понад 240 тисяч вакансій. На одного офіційно зареєстрованого безробітного припадає майже два вільних робочих місця, а загальний дефіцит кадрів становить близько 90 тисяч працівників.

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