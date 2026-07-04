Вакансий значительно больше, чем безработных: каких специалистов ищут в Украине

В Украине официально открыто 235 тысяч вакансий и зарегистрировано 93 тысячи безработных. Количество свободных рабочих мест превышает число ищущих работу.

В Украине по состоянию на конец июня работодатели нуждались примерно в 235 тысячах работников. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий Государственной службы занятости.

По состоянию на конец июня текущего года услугами "биржи труда" воспользовались 147 тысяч человек, из которых 93 тысячи имеют статус зарегистрированного безработного.

Чаще всего работу ищут в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областях.

По данным Государственной службы занятости, работодатели, прежде всего, ищут квалифицированных рабочих:

автомехаников,

водителей,

электриков и электромонтеров,

сварщиков,

слесарей,

сантехников и т. д.

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Востребованные вакансии в Украине Фото: РБК-Украина

В службе занятости пояснили, что из-за перемещения предприятий в относительно безопасные регионы страны спрос на работников растет, а на прифронтовых территориях экономическая активность, напротив, сокращается.

В настоящее время в базе данных Государственной службы занятости размещено более 240 тысяч вакансий. На одного официально зарегистрированного безработного приходится почти два свободных рабочих места, а общий дефицит кадров составляет около 90 тысяч работников.

Напомним, ранее Фокус выявил регионы Украины с наибольшей нехваткой кадров. Эксперты утверждают, что повышение зарплат уже не помогает.

Кроме того, Фокус проанализировал зарплаты, бонусы и проблемы с наймом в оборонно-промышленном комплексе, который стал одним из самых активных работодателей на украинском рынке труда.