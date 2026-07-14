У двох районах Києва зникло світло через аварію: коли відновлять електропостачання

У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію на мережах. Енергетики вже ліквідовують пошкодження, а відновити подачу світла планують орієнтовно протягом однієї години.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання — до однієї години", — повідомили в ДТЕК.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що знеструмлення зачепило два густонаселені райони столиці, через що без світла залишилися житлові будинки та частина об'єктів інфраструктури. Водночас деталі пошкодження на мережах поки не розкриваються.

Крім того, аварійне відключення може позначитися на роботі електротранспорту. За даними місцевих видань, на окремих ділянках можливі затримки руху тролейбусів, тому мешканцям радять враховувати це під час планування поїздок.

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У ДТЕК подякували мешканцям за терпіння та пообіцяли якнайшвидше відновити електропостачання.

Компанія також повідомила, що оновлюватиме інформацію про перебіг ліквідації аварії в офіційних каналах.

Нагадаємо, 3 липня в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Згодом аварійні знеструмлення також ввели в Чернігівській та Одеській областях.

В "Укренерго" тоді пояснили, що обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання та перевантаженням обладнання через спеку, а в "Енергоатомі" повідомили, що частина споживачів у кількох областях залишилася без світла через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури.

Напередодні через масований російський удар без електропостачання залишилися кілька областей України.

Раніше в уряді пояснили, як планують зменшити кількість і тривалість відключень електроенергії.