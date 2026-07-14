В двух районах Киева отключилось электричество из-за аварии: когда восстановят электроснабжение

В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии на сетях. Энергетики уже устраняют повреждения, а возобновить подачу света планируют примерно в течение одного часа.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании сообщили, что аварийные бригады уже работают на месте.

"Энергетики уже работают над устранением повреждения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — до одного часа", — сообщили в ДТЭК.

Местные СМИ уточняют, что отключение электроэнергии затронуло два густонаселенных района столицы, в результате чего без света остались жилые дома и часть объектов инфраструктуры. При этом подробности о повреждениях в сетях пока не разглашаются.

Кроме того, аварийное отключение может повлиять на работу электротранспорта. По данным местных изданий, на отдельных участках возможны задержки в движении троллейбусов, поэтому жителям рекомендуется учитывать это при планировании поездок.

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В ДТЭК поблагодарили жителей за терпение и пообещали как можно скорее восстановить электроснабжение.

Компания также сообщила, что будет публиковать обновленную информацию о ходе ликвидации аварии в официальных каналах.

Напомним, 3 июля в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии аварийные отключения также ввели в Черниговской и Одесской областях.

В "Укрэнерго" тогда пояснили, что ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления и перегрузкой оборудования из-за жары, а в "Энергоатоме" сообщили, что часть потребителей в нескольких областях осталась без света из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Накануне из-за массированного российского удара без электроснабжения остались несколько областей Украины.

Ранее в правительстве объяснили, как планируют сократить количество и продолжительность отключений электроэнергии.