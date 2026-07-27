Яким буде курс долара та євро з 27 липня (Оновлено)

Курс долара наприкінці липня та на початку серпня залишиться в межах 44,6-45 грн. Банкір Тарас Лєсовий першим пояснив, що буде з гривнею, євро та валютним ринком.

До 2 серпня курс долара та євро навряд чи різко зміниться. Такий прогноз надав Фокусу фінансист Тарас Лєсовий. Він розповів, чому НБУ й надалі стримуватиме коливання на валютному ринку.

Наприкінці липня та на початку серпня валютний ринок України, найімовірніше, збереже стабільність. Різких стрибків курсу долара чи євро не очікується, а Національний банк і надалі компенсуватиме дефіцит валюти на міжбанківському ринку за рахунок інтервенцій.

За словами експерта, перехід від липня до серпня не принесе істотних змін на валютному ринку. Долар, згідно з базовим сценарієм, торгуватиметься в діапазоні 44,6-45 грн, а євро — 50,8-51,5 грн.

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"Перехід від липня до серпня навряд чи призведе до якихось значних або несподіваних змін на валютному ринку. Загальна ситуація залишиться близькою до тієї, що склалася протягом липня", — зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Лєсовий.

Наступного тижня курс долара має залишитися на рівні близько 45 грн Фото: Pixels

Яким буде курс долара

Експерт прогнозує, що попит на іноземну валюту залишатиметься під контролем, а пропозиції вистачить для задоволення потреб ринку.

Основними покупцями валюти на міжбанківському ринку, як і раніше, будуть імпортери енергоносіїв, обладнання, сировини та інших критично важливих товарів. Попит, за оцінкою банкіра, перевищуватиме пропозицію приблизно на 10-15%, проте цей дисбаланс компенсуватиме НБУ.

За прогнозом Лєсового, щотижневий обсяг валютних інтервенцій може становити 800–900 млн доларів.

Що станеться з курсом готівки

На готівковому ринку експерт не очікує підвищеного попиту на валюту.

"Літня тиша" на ринку збережеться, тому різниця між курсами в банках, обмінних пунктах та на міжбанківському ринку залишатиметься мінімальною. За словами банкіра, більшість щоденних коливань становитиме лише кілька копійок.

Очікується, що готівковий курс долара коливатиметься в межах 44,8–45 грн, а євро — 51–51,5 грн.

Що може вплинути на курс гривні

Одним із ключових чинників стабільності Лєсовий називає міжнародну фінансову допомогу, яка забезпечує державу валютними ресурсами та знижує тиск на гривню. А відсутність різкого прискорення інфляції не створює передумов для масового купівлі валюти населенням.

Водночас основні ризики для валютного ринку, як і раніше, мають зовнішній характер. Насамперед це ситуація на Близькому Сході та світові ціни на нафту.

Якщо геополітична напруга посилиться і нафтопродукти подорожчають, українським імпортерам знадобиться більше валюти для закупівель. Однак, на думку банкіра, навіть у такому випадку різкого стрибка курсу гривні не відбудеться.

Окремим фактором ризику залишаються атаки Росії на транспортну, паливну та логістичну інфраструктуру України, які можуть стримувати зниження цін на паливо.

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"Найбільш реалістичним сценарієм на початок серпня стане збереження цін на паливо на рівнях, що склалися в липні. Це дозволить уникнути додаткового інфляційного тиску та стримати валютний попит з боку імпортерів", — підсумував Лесовий.

Нагадаємо, як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, однією з загроз для гривні є блокування українських портів. Це може коштувати економіці до 1,5 млрд доларів на місяць.