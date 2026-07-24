Курс доллара до 2 августа: банкир назвал, сколько будет стоить валюта

Курс доллара в конце июля и в начале августа останется в пределах 44,6–45 грн. Банкир Тарас Лесовой первым объяснил, что будет с гривной, евро и валютным рынком.

Доллар и евро вряд ли резко изменят курс до 2 августа. Такой прогноз дал Фокусу финансист Тарас Лесовой. Он рассказал, почему НБУ и в дальнейшем будет сдерживать колебания на валютном рынке.

В конце июля и начале августа валютный рынок Украины, скорее всего, сохранит стабильность. Резких скачков курса доллара или евро не ожидается, а Национальный банк и в дальнейшем будет компенсировать дефицит валюты на межбанковском рынке за счет интервенций.

По словам эксперта, переход от июля к августу не принесет существенных изменений на валютном рынке. Доллар, согласно базовому сценарию, будет торговаться в диапазоне 44,6–45 грн, а евро — 50,8–51,5 грн.

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"Переход от июля к августу вряд ли приведёт к каким-либо значительным или неожиданным изменениям на валютном рынке. Общая ситуация останется близкой к той, которая сложилась в течение июля", — отметил Лесовой.

На следующей неделе курс доллара должен остаться на уровне около 45 грн Фото: Pixels

Каким будет курс доллара

Эксперт прогнозирует, что спрос на иностранную валюту будет оставаться под контролем, а предложения хватит для покрытия потребностей рынка.

Основными покупателями валюты на межбанковском рынке, как и прежде, будут импортеры энергоносителей, оборудования, сырья и других критически важных товаров. Спрос, по оценке банкира, будет превышать предложение примерно на 10–15%, однако этот дисбаланс будет компенсировать НБУ.

По прогнозу Лесового, еженедельный объем валютных интервенций может составить 800–900 млн долларов.

Что будет с курсом наличных

На наличном рынке эксперт не ожидает повышенного спроса на валюту.

"Летняя тишина" на рынке сохранится, поэтому разница между курсами в банках, обменных пунктах и на межбанковском рынке будет оставаться минимальной. По словам банкира, большинство ежедневных колебаний составит всего несколько копеек.

Ожидается, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 44,8–45 грн, а евро — 51–51,5 грн.

Что может повлиять на курс гривны

Одним из ключевых факторов стабильности Лесовой называет международную финансовую помощь, которая обеспечивает государство валютными ресурсами и снижает давление на гривну. А отсутствие резкого ускорения инфляции не создает предпосылок для массовой покупки валюты населением.

В то же время основные риски для валютного рынка по-прежнему носят внешний характер. Прежде всего это ситуация на Ближнем Востоке и мировые цены на нефть.

Если геополитическая напряженность усилится и нефтепродукты подорожают, украинским импортерам понадобится больше валюты для закупок. Однако, по мнению банкира, даже в таком случае резкого скачка курса гривны не произойдет.

Отдельным фактором риска остаются атаки России на транспортную, топливную и логистическую инфраструктуру Украины, которые могут сдерживать снижение цен на топливо.

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"Наиболее реалистичным сценарием на начало августа станет сохранение цен на топливо на уровнях, сложившихся в июле. Это позволит избежать дополнительного инфляционного давления и сдержать валютный спрос со стороны импортеров", — подытожил Лесовой.

Напомним, как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, одной из угроз для гривны является блокировка украинских портов. Это может обойтись экономике в сумму до 1,5 млрд долларов в месяц.