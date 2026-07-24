Курс долара до 2 серпня: банкір назвав, скільки коштуватиме валюта

Курс долара наприкінці липня та на початку серпня залишиться в межах 44,6-45 грн. Банкір Тарас Лєсовий раніше за всіх пояснив, що буде з гривнею, євро та валютним ринком.

Долар і євро навряд чи різко змінять курс до 2 серпня. Такий прогноз надав Фокусу фінансист Тарас Лєсовий. Він розповів, чому НБУ й надалі стримуватиме коливання на валютному ринку.

Наприкінці липня та на початку серпня валютний ринок України, найімовірніше, збереже стабільність. Різких стрибків курсу долара чи євро не очікується, а Національний банк і надалі компенсуватиме дефіцит валюти на міжбанківському ринку за рахунок інтервенцій.

За словами експерта, перехід від липня до серпня не принесе суттєвих змін на валютному ринку. Долар, за базовим сценарієм, торгуватиметься в межах 44,6–45 грн, а євро — 50,8–51,5 грн.

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"Перехід від липня до серпня навряд чи позначиться на валютному ринку якимись гучними або несподіваними змінами. Загальна ситуація залишатиметься близькою до тієї, що сформувалася протягом липня", — зазначив Лєсовий.

Долар має залишитися біля 45 грн на наступному тижні Фото: Pixels

Яким буде курс долара

Експерт прогнозує, що попит на іноземну валюту залишатиметься контрольованим, а пропозиції вистачатиме для покриття потреб ринку.

Основними покупцями валюти на міжбанку, як і раніше, будуть імпортери енергоносіїв, обладнання, сировини та інших критично важливих товарів. Попит, за оцінкою банкіра, перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%, однак цей дисбаланс компенсуватиме НБУ.

За прогнозом Лєсового, щотижневий обсяг валютних інтервенцій може становити 800–900 млн доларів.

Що буде з готівковим курсом

На готівковому ринку експерт не очікує підвищеного попиту на валюту.

"Літня тиша" на ринку збережеться, тому різниця між курсами в банках, обмінниках і на міжбанку залишатиметься мінімальною. Більшість щоденних змін, за словами банкіра, становитиме лише кілька копійок.

Очікується, що готівковий курс долара перебуватиме в межах 44,8-45 грн, а євро — 51-51,5 грн.

Що може вплинути на гривню

Одним із ключових факторів стабільності Лєсовий називає міжнародну фінансову допомогу, яка забезпечує державу валютними ресурсами та знижує тиск на гривню. А відсутність різкого прискорення інфляції не створює передумов для масової купівлі валюти населенням.

Водночас головні ризики для валютного ринку залишаються зовнішніми. Насамперед це ситуація на Близькому Сході та світові ціни на нафту.

Якщо геополітична напруга посилиться й нафтопродукти подорожчають, українським імпортерам знадобиться більше валюти для закупівель. Проте, на думку банкіра, навіть у такому випадку різкого стрибка курсу гривні не відбудеться.

Окремим фактором ризику залишаються атаки Росії на транспортну, паливну та логістичну інфраструктуру України, які можуть стримувати здешевлення пального.

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"Найбільш реалістичним сценарієм на початок серпня буде збереження цін на пальне на рівнях, що сформувалися в липні. Це дозволить уникнути додаткового інфляційного тиску та стримати валютний попит з боку імпортерів", — підсумував Лєсовий.

Нагадаємо, як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, однією із загроз для гривні є блокування українських портів.Це може коштувати економіці до 1,5 млрд доларів на місяць.