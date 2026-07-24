Від 3 до 8 років зарплати: скільки коштує квартира в найбільших містах України

Найдовше відкладати гроші на однокімнатну квартиру доведеться у Львові та Києві. За нинішніх середніх доходів для купівлі житла у Львові знадобиться 8,4 року повної зарплати, у Києві — 7,3 року.

Про це йдеться у матеріалі “РБК-Україна” з посиланням на коментар керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної.

За її словами, найдорожчим ринок житла залишається у Києві та Львові. При цьому на вторинному ринку двокімнатні квартири дорожчі у столиці, а однокімнатні — у Львові.

На вторинному ринку однокімнатна квартира у Львові коштує в середньому 72 тис. доларів, у Києві — 69,1 тис. доларів. Далі за цінами йдуть Одеса (48 тис. доларів), Дніпро (31,9 тис. доларів) і Харків (23 тис. доларів). На ринку новобудов за вартістю квадратного метра також лідирують Львів (1612 доларів) і Київ (1466 доларів), після них — Одеса, Дніпро та Харків.

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За словами Кірюхіної, в Одесі з середини 2024 року, а в Харкові — з початку 2025 року відновився попит, через що ціни повільно, але стабільно зростають. У Дніпрі ринок залишається неоднорідним: однокімнатні квартири за рік подешевшали, тоді як трикімнатні подорожчали, що може свідчити про більший попит на житло для родин.

У Києві зими 2026 року ціни на однокімнатні квартири фактично вийшли на плато, а дво- і трикімнатне житло за останні пів року трохи подешевшало. Натомість у Львові зберігається найстабільніше зростання цін: за рік однокімнатні квартири подорожчали на 11,33%, а новобудови — на 14%.

За підрахунками ЛУН, після Львова та Києва найдовше збирати на однокімнатну квартиру доведеться в Одесі — 6,3 року повної зарплати. У Дніпрі на це знадобиться 4,1 року, а найменше часу — у Харкові, де на купівлю такого житла потрібно 3,3 року доходу.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року попит на житло в Україні помітно сповільнився через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та подорожчання нерухомості. Водночас забудовники активізували запуск нових проєктів, хоча переважно фінансують їх власним коштом. Найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру, за актуальними підрахунками, доведеться у Львові та Києві, тоді як найдоступнішим серед найбільших міст залишається Харків.

Також за даними аналітичної платформи ЛУН станом на червень 2026 року, найдорожче орендувати однокімнатну квартиру було в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Найбільше за рік оренда подорожчала у Харкові (+75%) та Запоріжжі (+60%), тоді як Київ став одним із небагатьох великих міст, де середня вартість оренди знизилася на 5%.