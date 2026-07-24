От 3 до 8 годовых зарплат: сколько стоит квартира в крупнейших городах Украины

Дольше всего придется копить деньги на однокомнатную квартиру во Львове и Киеве. При нынешнем среднем уровне доходов на покупку жилья во Львове потребуется 8,4 года полной зарплаты, в Киеве — 7,3 года.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий руководителя Лунского управления статистики Людмилы Кирюхиной.

По её словам, самые высокие цены на жилье по-прежнему наблюдаются в Киеве и Львове. При этом на вторичном рынке двухкомнатные квартиры дороже в столице, а однокомнатные — во Львове.

На вторичном рынке однокомнатная квартира во Львове стоит в среднем 72 тыс. долларов, в Киеве — 69,1 тыс. долларов. Далее по ценам следуют Одесса (48 тыс. долларов), Днепр (31,9 тыс. долларов) и Харьков (23 тыс. долларов). На рынке новостроек по стоимости квадратного метра также лидируют Львов (1612 долларов) и Киев (1466 долларов), за ними следуют Одесса, Днепр и Харьков.

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По словам Кирюхиной, в Одессе с середины 2024 года, а в Харькове — с начала 2025 года возобновился спрос, из-за чего цены медленно, но стабильно растут. В Днепре рынок остается неоднородным: однокомнатные квартиры за год подешевели, тогда как трехкомнатные подорожали, что может свидетельствовать о более высоком спросе на жилье для семей.

В Киеве зимой 2026 года цены на однокомнатные квартиры фактически вышли на плато, а двух- и трехкомнатные квартиры за последние полгода немного подешевели. Зато во Львове сохраняется самый стабильный рост цен: за год однокомнатные квартиры подорожали на 11,33%, а новостройки — на 14%.

По подсчетам ЛУН, после Львова и Киева дольше всего придется копить на однокомнатную квартиру в Одессе — 6,3 года полной зарплаты. В Днепре на это уйдет 4,1 года, а меньше всего времени — в Харькове, где на покупку такого жилья потребуется 3,3 года дохода.

Напомним, что в первом квартале 2026 года спрос на жилье в Украине заметно снизился из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и роста цен на недвижимость. В то же время застройщики активизировали запуск новых проектов, хотя в основном финансируют их за свой счет. Дольше всего копить на однокомнатную квартиру, по актуальным подсчётам, придётся во Львове и Киеве, тогда как самым доступным среди крупнейших городов остаётся Харьков.

Кроме того, по данным аналитической платформы ЛУН, по состоянию на июнь 2026 года дороже всего арендовать однокомнатную квартиру было в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске. Больше всего за год аренда подорожала в Харькове (+75%) и Запорожье (+60%), тогда как Киев стал одним из немногих крупных городов, где средняя стоимость аренды снизилась на 5%.