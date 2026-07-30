Пенсії в Україні: що зміниться з 2 серпня та кому зарахують стаж без внесків

З 2 серпня в Україні набудуть чинності зміни у призначенні пенсій, які спрощують підтвердження страхового стажу та збір документів для оформлення пенсії. Також окремі періоди роботи зараховуватимуть до стажу навіть без сплати роботодавцем єдиного внеску.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на Закон №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

У Федерації профспілок України назвали зміни у пенсійному законодавстві України позитивними, хоча зазначили, що вони не вирішують усіх проблем із підтвердженням страхового стажу.

Згідно із законом, запроваджується новий порядок зарахування страхового стажу. До страхового стажу включатимуть окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив єдиний внесок, але подав звітність про нарахування зарплати та внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі періоди врахують для визначення права на пенсію, хоча вони можуть не повністю вплинути на розмір пенсійних виплат.

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Крім того, передбачено спрощення збору документів для пенсії. Пенсійний фонд більше не вимагатиме документи, які вже містяться у державних реєстрах, а також буде зобов'язаний допомагати людям отримувати документи, необхідні для призначення чи перерахунку пенсії.

Якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів, страховий стаж можна буде підтвердити даними з реєстру застрахованих осіб, довідками, виписками з наказів, відомостями про виплату зарплати, документами про банківські перекази, показаннями щонайменше двох свідків або рішенням суду.

Водночас нові правила оформлення пенсії не передбачають масового підвищення виплат у серпні. Індексація вже відбулася у березні, однак окремі категорії пенсіонерів отримають вікові доплати, індивідуальні перерахунки або разову грошову допомогу до Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що українці можуть включити до страхового стажу період офіційної роботи за кордоном для призначення пенсії в Україні. Для цього потрібно підтвердити трудову діяльність відповідними документами та подати їх до Пенсійного фонду. Це може дати право на пенсію або вплинути на розмір виплат.

Також раніше стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який пропонує поетапне підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій у 2026 році. Якщо документ ухвалять, мінімальна пенсія може зрости до 7 387 грн із 1 липня та до 7 591 грн із 1 жовтня, а мінімальна зарплата до кінця року — до 12 160 грн.

Крім того, у Пенсійному фонді нагадали, що пенсіонери віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж, мають право на підвищений мінімальний розмір пенсії. У 2026 році він становить щонайменше 40% від мінімальної зарплати, а з урахуванням доплат мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії сягає 3 758 грн.