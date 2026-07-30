Пенсии в Украине: что изменится со 2 августа и кому зачтут стаж без взносов

Со 2 августа в Украине вступят в силу изменения в порядке назначения пенсий, которые упростят подтверждение страхового стажа и сбор документов для оформления пенсии. Кроме того, отдельные периоды работы будут засчитываться в стаж даже при отсутствии уплаты работодателем единого взноса.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на Закон № 4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в части подтверждения страхового стажа".

В Федерации профсоюзов Украины назвали изменения в пенсионном законодательстве Украины положительными, хотя и отметили, что они не решают всех проблем, связанных с подтверждением страхового стажа.

В соответствии с законом вводится новый порядок зачисления страхового стажа. В страховой стаж будут включаться отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос, но подал отчетность о начислении заработной платы и взносов в размере не менее минимального страхового взноса. Такие периоды будут учитываться при определении права на пенсию, хотя они могут не в полной мере повлиять на размер пенсионных выплат.

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Кроме того, предусмотрено упрощение процедуры сбора документов для получения пенсии. Пенсионный фонд больше не будет запрашивать документы, которые уже содержатся в государственных реестрах, а также будет обязан помогать людям получать документы, необходимые для назначения или перерасчета пенсии.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют необходимые записи, страховой стаж можно будет подтвердить данными из реестра застрахованных лиц, справками, выписками из приказов, сведениями о выплате заработной платы, документами о банковских переводах, показаниями не менее двух свидетелей или решением суда.

В то же время новые правила оформления пенсии не предусматривают массового повышения выплат в августе. Индексация уже состоялась в марте, однако отдельные категории пенсионеров получат возрастные доплаты, индивидуальные перерасчеты или разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Ранее сообщалось, что украинцы могут включить в страховой стаж период официальной работы за рубежом для назначения пенсии в Украине. Для этого необходимо подтвердить трудовую деятельность соответствующими документами и подать их в Пенсионный фонд. Это может дать право на пенсию или повлиять на размер выплат.

Также ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15224-5, который предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в 2026 году. Если документ будет принят, минимальная пенсия может вырасти до 7 387 грн с 1 июля и до 7 591 грн с 1 октября, а минимальная зарплата до конца года — до 12 160 грн.

Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие необходимый страховой стаж, имеют право на повышенный минимальный размер пенсии. В 2026 году он составляет не менее 40% от минимальной зарплаты, а с учетом доплат минимальная пенсионная выплата для этой категории достигает 3 758 грн.