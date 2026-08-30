Під ударом Pepsi, Lipton і "Садочок": РФ атакувала виробництво снеків і напоїв на Миколаївщині

Росія 29 серпня вдарила по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області, де виробляють газовані напої Pepsi та Lipton Ice Tea. Серед співробітників постраждалих немає.

Про це повідомили у пресслужбі PepsiCo, пише Forbes Ukraine.

Компанія оцінює повний масштаб наслідків пошкодження виробництва. PepsiCo заявила, що вживає заходів для відновлення постачання продукції клієнтам і споживачам в Україні.

У пресслужбі не уточнили характер і масштаби пошкоджень, а також можливі терміни відновлення роботи виробничого комплексу.

PepsiCo працює в Україні через мережу підприємств у Миколаївській області, де випускають соки, снеки, газовані напої та холодний чай. Компанія представлена брендами “Сандора”, “Садочок”, Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

Це не перший випадок, коли виробництво компанії потерпає від війни. У 2022 році через близькість до лінії фронту PepsiCo релокувала завод на Миколаївщині у Вишневе поблизу Києва.

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У вересні 2023 року через пожежу, спричинену ракетним ударом, там були зруйновані склад молочної продукції та виробничі приміщення. Тоді основний продукт — напій Pepsi — компанії довелося імпортувати з-за кордону.

Виторг ТОВ “Сандора”, основної операційної компанії PepsiCo в Україні, у 2025 році становив близько 13,3 млрд грн. Чистий прибуток склав 845 млн грн, а штат компанії налічував 2399 працівників.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки суттєво ускладнюють логістику торговельних мереж. Водночас він наголошував, що перебої не призведуть до того, що українці залишаться без продуктів харчування.

Експерт ринку пального Дмитро Льоушкін зі свого боку попереджав про можливе скорочення асортименту в мережевих супермаркетах через удари по логістичних складах. Водночас, за його словами, дефіциту продуктів чи голоду очікувати не варто, адже необхідні товари можна буде придбати на ринках і в невеликих магазинах.

Ще одна атака на логістичну інфраструктуру відбулася в ніч на 20 серпня під час удару РФ по Києву. Унаслідок атаки були пошкоджені склади та інші об’єкти кількох компаній. Про втрати продукції та пошкодження логістичних об’єктів повідомили “Фора”, “Файні льоди” та Yves Rocher Україна. Представники компаній заявляли, що працюватимуть над тим, щоб уникнути дефіциту, а також перебудовуватимуть логістичні процеси. Крім того, російські війська атакували нафтобазу мережі АЗС KLO.