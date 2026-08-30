Под ударом Pepsi, Lipton и "Садочок": РФ атаковала производство снеков и напитков в Николаевской области

29 августа Россия нанесла удар по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где производят газированные напитки Pepsi и Lipton Ice Tea. Среди сотрудников пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе PepsiCo, пишет Forbes Ukraine.

Компания оценивает полный масштаб последствий повреждения производственных мощностей. PepsiCo заявила, что принимает меры для возобновления поставок продукции клиентам и потребителям в Украине.

В пресс-службе не уточнили характер и масштабы повреждений, а также возможные сроки возобновления работы производственного комплекса.

PepsiCo ведет деятельность в Украине через сеть предприятий в Николаевской области, где производятся соки, снеки, газированные напитки и холодный чай. Компания представлена брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda и Lipton Ice Tea.

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Это не первый случай, когда производство компании страдает от войны. В 2022 году из-за близости к линии фронта PepsiCo перенесла завод из Николаевской области в Вишнево, недалеко от Киева.

В сентябре 2023 года в результате пожара, вызванного ракетным ударом, там были разрушены склад молочной продукции и производственные помещения. Тогда компании пришлось импортировать свой основной продукт — напиток Pepsi — из-за рубежа.

Выручка ООО "Сандора", основной операционной компании PepsiCo в Украине, в 2025 году составила около 13,3 млрд грн. Чистая прибыль составила 845 млн грн, а штат компании насчитывал 2399 сотрудников.

Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что российские атаки существенно затрудняют логистику торговых сетей. В то же время он подчеркнул, что перебои не приведут к тому, что украинцы останутся без продуктов питания.

Эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин, в свою очередь, предупреждал о возможном сокращении ассортимента в сетевых супермаркетах из-за ударов по логистическим складам. В то же время, по его словам, дефицита продуктов или голода ожидать не стоит, ведь необходимые товары можно будет приобрести на рынках и в небольших магазинах.

Еще одна атака на логистическую инфраструктуру произошла в ночь на 20 августа во время удара РФ по Киеву. В результате атаки были повреждены склады и другие объекты нескольких компаний. О потерях продукции и повреждениях логистических объектов сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина. Представители компаний заявили, что будут работать над тем, чтобы избежать дефицита, а также перестраивать логистические процессы. Кроме того, российские войска атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.