Перевірте наказ про звільнення: кому з пенсіонерів роботодавець міг заборгувати сотні тисяч

Колишнім працівникам Укрзалізниці при виході на пенсію могли не виплатити частину коштів, передбачених колективними договорами. У деяких випадках йдеться про десятки або сотні тисяч гривень.

Про це повідомили у “Мережі права”.

За їхньою інформацією, основна заборгованість в окремих випадках може становити приблизно від 87 000 до 200 000 грн, а загальна сума вимог може перевищувати 400 000 грн.

При звільненні працівник міг отримати зарплату та компенсацію за невикористану відпустку, але за колективним договором йому могли бути передбачені й інші виплати. Серед них — допомога при першому звільненні у зв'язку з виходом на пенсію, виплата за сумлінну багаторічну працю та допомога на оздоровлення.

Окремі виплати з 2023 року могли призупиняти або переносити через складний фінансовий стан. У документах могли вказувати, що гроші виплатять за окремим графіком, після покращення фінансового становища, завершення воєнного стану або окремого рішення керівництва.

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Насамперед колишньому працівнику радять знайти наказ про звільнення. У ньому потрібно перевірити причину звільнення та інформацію про належні виплати, зокрема чи не було зазначено, що певні суми виплатять пізніше.

Водночас такі виплати не належать автоматично всім, хто працював на залізниці. Важливо, який колективний договір діяв у конкретному підрозділі на момент звільнення та якою була підстава припинення роботи.

Розмір допомоги також міг відрізнятися. В окремих колективних договорах при стажі понад 35 років загальна виплата могла становити 8 або навіть 10 середньомісячних заробітків.

Окрім основної заборгованості, залежно від обставин може розглядатися питання виплати середнього заробітку за затримку остаточного розрахунку відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України. При цьому сума понад 400 000 грн не є гарантованою виплатою для кожного пенсіонера — її визначають індивідуально.

Для перевірки можливого боргу радять зібрати наказ про звільнення, трудову книжку, розрахунковий лист, довідки про доходи, середню зарплату та стаж, пенсійні документи, банківську виписку, а також попередні звернення до роботодавця і відповіді на них.

Після перевірки документів можна встановити, чи мали працівнику виплатити гроші, яку суму він не отримав і чи є підстави вимагати її через суд. У таких спорах може застосовуватися тримісячний строк звернення до суду, тому відкладати перевірку документів не радять.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні змінилися розміри пенсійних виплат. Втім, підвищення отримали не всі категорії пенсіонерів.

Раніше також повідомлялося, що самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії — близько 40% прожиткового мінімуму. Щоб оформити виплату, потрібно мати висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду та подати необхідні документи до Пенсійного фонду України.