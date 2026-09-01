Проверьте приказ об увольнении: кому из пенсионеров работодатель мог задолжать сотни тысяч

Бывшим сотрудникам "Укрзализныци" при выходе на пенсию могли не выплатить часть средств, предусмотренных коллективными договорами. В некоторых случаях речь идет о десятках или сотнях тысяч гривен.

Об этом сообщили в "Сети права".

По их данным, основная задолженность в отдельных случаях может составлять примерно от 87 000 до 200 000 грн, а общая сумма требований может превышать 400 000 грн.

При увольнении работник мог получить заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск, но в соответствии с коллективным договором ему могли полагаться и другие выплаты. Среди них — пособие при первом увольнении в связи с выходом на пенсию, выплата за добросовестный многолетний труд и пособие на оздоровление.

Отдельные выплаты с 2023 года могли приостанавливаться или переноситься из-за сложной финансовой ситуации. В документах могло указываться, что деньги будут выплачены по отдельному графику после улучшения финансового положения, отмены военного положения или принятия отдельного решения руководством.

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Прежде всего бывшему сотруднику рекомендуют найти приказ об увольнении. В нём необходимо проверить причину увольнения и информацию о причитающихся выплатах, в частности, не было ли указано, что определённые суммы будут выплачены позже.

В то же время такие выплаты не полагаются автоматически всем, кто работал на железной дороге. Важно, какой коллективный договор действовал в конкретном подразделении на момент увольнения и каково было основание для прекращения трудовых отношений.

Размер пособия также мог варьироваться. В отдельных коллективных договорах при стаже свыше 35 лет общая выплата могла составлять 8 или даже 10 среднемесячных заработных плат.

Помимо основной задолженности, в зависимости от обстоятельств может рассматриваться вопрос о выплате среднего заработка за задержку окончательного расчета в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Украины. При этом сумма свыше 400 000 грн не является гарантированной выплатой для каждого пенсионера — она определяется индивидуально.

Для проверки возможного задолженности рекомендуется собрать приказ об увольнении, трудовую книжку, расчетный лист, справки о доходах, средней зарплате и стаже, пенсионные документы, банковскую выписку, а также предыдущие обращения к работодателю и ответы на них.

После проверки документов можно установить, должны ли были выплатить сотруднику деньги, какую сумму он не получил и есть ли основания требовать её в судебном порядке. В таких спорах может применяться трёхмесячный срок обращения в суд, поэтому откладывать проверку документов не рекомендуется.

Напомним, что с 1 июля в Украине изменились размеры пенсионных выплат. Однако повышение получили не все категории пенсионеров.

Ранее также сообщалось, что одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии — около 40 % прожиточного минимума. Чтобы оформить выплату, необходимо иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода и подать необходимые документы в Пенсионный фонд Украины.