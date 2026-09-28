Паспортний сервіс призупинив прийом: що буде з готовими документами

Відділи "Паспортного сервісу" не прийматимуть громадян 28, 29 та 30 вересня через регламентні технічні роботи. Водночас готові паспорти та інші документи можна буде отримати за графіком.

Про це повідомило державне підприємство “Документ”.

У підприємстві уточнили, що обмеження стосується саме прийому громадян, а видача вже готових документів продовжиться у звичайному режимі.

Що буде з електронною чергою

Усі записи до електронної черги, зроблені на ці дати, залишаються дійсними. Представники “Документа” мають зв’язатися з громадянами, щоб погодити іншу дату та час прийому.

Тобто повторно записуватися самостійно через скасування прийому не потрібно. У “Документі” перепросили за тимчасові незручності.

Як працює електронна черга

На офіційному сайті “Паспортного сервісу” зазначено, що під час реєстрації громадянин отримує талон із датою та часом прийому через SMS або Viber. Для окремих відділень також передбачена верифікація особи через “Дію” або BankID НБУ.

Видео дня

Водночас 28–30 вересня діє окреме обмеження через технічні роботи. На офіційному сайті “Паспортного сервісу” також зазначено, що під час повітряної тривоги українські відділення тимчасово призупиняють роботу.

ДП “Документ” працює у сфері управління Державної міграційної служби та приймає заяви на оформлення і видає біометричні документи громадянам.

Нагадаємо, у вересні в застосунку “Дія” почали з’являтися нові можливості. З 1 вересня став доступним сервіс онлайн-розлучення, про запуск якого повідомляли раніше. А 22 вересня стало відомо, що через “Дію” повторно одружитися можуть люди, які втратили чоловіка або дружину.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством охорони здоров’я готує повноцінний медичний кабінет у “Дії”. Його запуск планують на наступний рік.