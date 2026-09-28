Паспортный сервис приостановил прием: что будет с готовыми документами

Отделения "Паспортного сервиса" не будут принимать граждан 28, 29 и 30 сентября в связи с плановыми техническими работами. При этом готовые паспорта и другие документы можно будет получить в соответствии с графиком.

Об этом сообщило государственное предприятие "Документ".

В компании уточнили, что ограничение касается именно приема граждан, а выдача уже готовых документов будет продолжаться в обычном режиме.

Что будет с электронной очередью

Все записи в электронную очередь, сделанные на эти даты, остаются в силе. Представители "Документа" должны связаться с гражданами, чтобы согласовать другую дату и время приема.

То есть повторно записываться самостоятельно из-за отмены приема не нужно. В "Документе" принесли извинения за временные неудобства.

Как работает электронная очередь

На официальном сайте "Паспортного сервиса" указано, что при регистрации гражданин получает талон с датой и временем приема через SMS или Viber. Для отдельных отделений также предусмотрена верификация личности через приложение "Дія" или BankID НБУ.

Видео дня

В то же время 28–30 сентября действует отдельное ограничение в связи с техническими работами. На официальном сайте "Паспортного сервиса" также указано, что во время воздушной тревоги украинские отделения временно приостанавливают работу.

ГП "Документ" работает в сфере управления Государственной миграционной службы, принимает заявления на оформление и выдает биометрические документы гражданам.

Напомним, что в сентябре в приложении "Дія" начали появляться новые возможности. С 1 сентября стал доступен сервис онлайн-развода, о запуске которого сообщалось ранее. А 22 сентября стало известно, что через "Дію" могут повторно вступить в брак люди, потерявшие мужа или жену.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения готовит полноценный медицинский кабинет в приложении "Дія". Его запуск запланирован на следующий год.