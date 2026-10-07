"У чергу навіть не ставайте": зарплати комунальників під загрозою, хоча гроші є

У громадах накопичилися мільярди, але казначейство затримує платежі. Фокус з'ясував, що відбувається з грошима.

У громадах України вже затримують проведення платежів через Державне казначейство. Комунальні підприємства не можуть вчасно розрахуватися за електроенергію, газ, воду та інші необхідні послуги, а подекуди стало відомо про загрозу затримання зарплат комунальникам. Про це, зокрема, заявив мер Львова Андрій Садовий.

"До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату", — написав Садовий 7 жовтня.

За його словами, причиною ризику затримки виплат комунальникам є зупинення проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення Державною казначейською службою. Саме тут йдеться про зарплати двірників та водіїв електротранспорту.

Видео дня

"У Львові не проведено платежів на понад 500 млн грн. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак", — зазначив Садовий.

Як з'ясував Фокус, не лише Львів стикнувся із такою проблемою. Про непроведені платежі повідомляють громади в різних регіонах країни. Є непроведені платежі у Тернополі, Полтаві, Миргороді та інших громадах.

На папері гроші є, але витратити їх вчасно не можна

Водночас гроші у місцевих бюджетах є. Станом на 6 жовтня на рахунках місцевих бюджетів накопичилося майже 128 млрд грн невикористаних залишків. Із них 2,8 млрд грн припадає на Львів, про що розповів Фокусу економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький.

"Тобто на папері гроші є. Але витратити їх вчасно не можна", — зазначив Слуцький, пояснюючи ситуацію із затримками платежів Державним казначейством.

Чому громади не можуть використати власні гроші

За словами експерта, проблема пов'язана не з відсутністю коштів безпосередньо на рахунках місцевих бюджетів, а з тим, що в державному бюджеті не вистачає ресурсу для проведення всіх платежів у звичайному режимі. За словами Слуцького, через це Казначейство затримує окремі платежі, зокрема ті, які подають місцеві бюджети.

Богдан Слуцький , економіст ЦЕС

Через нестачу ресурсу в держбюджеті Казначейство затримує окремі платежі, зокрема, місцевих бюджетів. Це і є ціна популізму та браку політичної волі до реформ на рівні центральної влади. Через що ми не отримали вчасно міжнародну допомогу, яка знову ж таки і має спрямовуватися на цивільні видатки: зарплати, підготовку до зими тощо.

Механізм таких обмежень передбачений підпунктом 4 пункту 22 розділу VI Бюджетного кодексу України. На його виконання Кабінет Міністрів ухвалив постанову №590, яка визначає черговість проведення видатків в умовах воєнного стану.

Коли коштів не вистачає для всіх платежів, вони проводяться відповідно до встановленої черговості. Видатки нижчих черг фактично змушені чекати. Але, як пояснює експерт, проблема може виникнути навіть усередині однієї черги.

"Якщо грошей бракує вже всередині однієї черги, включається ручний режим: визначається, які видатки профінансувати першими", — зазначив Слуцький.

"У чергу не ставайте": з'явився ще один рівень обмежень

За словами експерта, рішення, ухвалене 28 вересня, додає ще один механізм обмеження фінансування. Якщо прогнозується нестача коштів, асигнування за окремими видатками можуть тимчасово не відкривати.

"Простими словами, це вже не лише "ставайте в чергу і чекайте", а в окремих випадках "у чергу поки навіть не ставайте, фінансування під цей видаток не відкриваємо"", — пояснив Слуцький.

За його словами, це стосується всіх громад, а не лише Львова.

Коли ресурсу на всі платежі не вистачає, вони проводяться за черговістю. Нижчі черги чекають. Якщо грошей бракує вже всередині однієї черги, включається ручний режим: визначається, які видатки профінансувати першими

Львів не є винятком

Дійсно, ситуація із затриманням казначейських платежів виникла не лише у Львові. Про проблеми повідомляли також інші громади.

Зокрема, у Тернополі станом на 2 жовтня не були проведені платежі приблизно на 20,6 млн грн для КП "Тернопільміськтеплокомуненерго". Із цієї суми близько 4,8 млн грн стосувалися зарплат, решта — оплати електроенергії, газу, водопостачання та матеріалів.

У Полтаві йшлося про непроведені заявки на 35 млн грн. На Полтавщині окремі громади попереджали про ризики для роботи систем водопостачання через затримки розрахунків за електроенергію.

Про затримання виплат також повідомляли у Миргороді, де, за даними місцевої влади, платежі не проводилися з 9 вересня, попри наявність коштів у місцевому бюджеті.

Важливо

Заради ЗСУ та пенсій: Корецький оголосив про призупинення частини видатків з бюджету (відео)

У Кропивницькому виникли ризики для роботи комунального громадського транспорту.

Асоціація міст України заявляла про проблеми з платежами у десятках громад.

Тож, львівська ситуація є лише одним із проявів ширшої проблеми. Місцевий бюджет може мати кошти на рахунку, однак це ще не гарантує, що громада зможе оперативно провести необхідний платіж.

Чому це важливо для мешканців

Для людей ця ситуація означає ризики не лише для бюджетних розрахунків на папері.

Якщо затримуються платежі комунальним підприємствам, це може позначатися на виплаті зарплат їхнім працівникам, розрахунках за електроенергію, газ і воду, закупівлі матеріалів та підготовці міської інфраструктури до зими.

Опитування Як ви оцінюєте економічну ситуацію в Україні 2026 року? Опитування відкрите до Скоріше стабільна Напружена, але контрольована Кризова Важко оцінити Голосувати

Як наголошує Слуцький, йдеться про кошти, які вже є в розпорядженні місцевих бюджетів.

Саме тому ключовим питанням зараз є не пошук додаткових грошей у громадах, а можливість провести вже наявні кошти через казначейську систему.

Експерт пов'язує нинішні обмеження з дефіцитом ресурсу на рівні державного бюджету та несвоєчасним надходженням міжнародної допомоги, яка, за його словами, мала б спрямовуватися зокрема на цивільні видатки — зарплати, підготовку до зими та інші потреби.

Важливо

Частина "слуг народу" виступили за збереження 64% ПДФО у громадах і реверсної дотації

Поки ж система працює в умовах обмеженого ресурсу. Одні платежі проходять за чергою, інші відкладаються, а частина видатків може потрапляти під ручне визначення пріоритетності.

Нагадаємо, українське металургійне виробництво скоротилося на 30-40% м/м через удари РФ, зупинення морського експорту, квоти ЄС та CBAM.