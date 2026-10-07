"В очередь даже не становитесь": зарплаты коммунальщиков под угрозой, хотя деньги есть

В громадах накопились миллиарды, но казначейство задерживает выплаты. Фокус выяснил, что происходит с деньгами.

В громадах Украины уже наблюдаются задержки с проведением платежей через Государственное казначейство. Коммунальные предприятия не могут своевременно рассчитаться за электроэнергию, газ, воду и другие необходимые услуги, а в некоторых случаях стало известно об угрозе задержки зарплат коммунальщикам. Об этом, в частности, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"К концу недели часть львовских дворников и трамвайных водителей может не получить свою заслуженную плановую зарплату", — написал Садовый 7 октября.

По его словам, причиной риска задержки выплат коммунальщикам является приостановка платежей за транспортные услуги и санитарную очистку со стороны Государственной казначейской службы. Речь идет именно о зарплатах дворников и водителей электротранспорта.

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"Во Львове не произведены выплаты на сумму свыше 500 млн грн. Помимо зарплат работников коммунальных служб, речь идет также о подготовке к зиме, финансировании медицинских и образовательных объектов, а также аварийно-восстановительных работах после ракетных ударов", — отметил Садовый.

Как выяснил Фокус, не только Львов столкнулся с такой проблемой. О невыполненных платежах сообщают громады в разных регионах страны. Невыполненные платежи зафиксированы в Тернополе, Полтаве, Миргороде и других громадах.

На бумаге деньги есть, но потратить их вовремя нельзя

В то же время средства в местных бюджетах имеются. По состоянию на 6 октября на счетах местных бюджетов накопилось почти 128 млрд грн неиспользованных остатков. Из них 2,8 млрд грн приходится на Львов, о чем рассказал Фокусу экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий.

"То есть на бумаге деньги есть. Но потратить их вовремя нельзя", — отметил Слуцкий, объясняя ситуацию с задержками платежей со стороны Государственного казначейства.

Почему громады не могут использовать собственные средства

По словам эксперта, проблема связана не с отсутствием средств непосредственно на счетах местных бюджетов, а с тем, что в государственном бюджете не хватает ресурсов для проведения всех платежей в обычном режиме. По словам Слуцкого, из-за этого Казначейство задерживает отдельные платежи, в частности те, которые подают местные бюджеты.

Богдан Слуцкий , экономист ЦЭС

Из-за нехватки средств в госбюджете Казначейство задерживает отдельные платежи, в частности, в пользу местных бюджетов. В этом и заключается цена популизма и отсутствия политической воли к реформам на уровне центральной власти. Из-за этого мы не получили вовремя международную помощь, которая, опять же, должна направляться на гражданские расходы: зарплаты, подготовку к зиме и т. д.

Механизм таких ограничений предусмотрен подпунктом 4 пункта 22 раздела VI Бюджетного кодекса Украины. Во исполнение этого положения Кабинет Министров принял постановление № 590, которое определяет порядок расходования средств в условиях военного положения.

Когда средств не хватает на все платежи, они производятся в соответствии с установленной очередностью. Расходы более низких очередей фактически вынуждены ждать. Но, как объясняет эксперт, проблема может возникнуть даже внутри одной очереди.

"Если денег не хватает уже в рамках одной очереди, включается ручной режим: определяется, какие расходы профинансировать в первую очередь", — отметил Слуцкий.

"В очередь даже не становитесь": введен еще один уровень ограничений

По словам эксперта, решение, принятое 28 сентября, вводит еще один механизм ограничения финансирования. Если прогнозируется нехватка средств, ассигнования по отдельным статьям расходов могут временно не открываться.

"Проще говоря, речь уже идет не просто о том, чтобы "стать в очередь и ждать", а в отдельных случаях о том, что "в очередь пока даже не становитесь, финансирование на эти расходы мы не выделяем", — пояснил Слуцкий.

По его словам, это касается всех громад, а не только Львова.

Когда ресурсов на все платежи не хватает, они осуществляются в порядке очереди. Более низкие очереди ждут своей очереди. Если денег не хватает уже внутри одной очереди, включается ручной режим: определяется, какие расходы профинансировать в первую очередь

Львов не является исключением

Дейтсвительно, ситуация с задержкой казначейских платежей возникла не только во Львове. О проблемах сообщали также другие громады.

В частности, в Тернополе по состоянию на 2 октября не были произведены платежи на сумму примерно 20,6 млн грн в пользу КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго". Из этой суммы около 4,8 млн грн приходилось на заработную плату, остальная часть — на оплату электроэнергии, газа, водоснабжения и материалов.

В Полтаве речь шла о невыполненных заявках на сумму 35 млн грн. В Полтавской области отдельные общины предупреждали о рисках для работы систем водоснабжения из-за задержек с оплатой электроэнергии.

О задержке выплат также сообщали в Миргороде, где, по данным местных властей, выплаты не производились с 9 сентября, несмотря на наличие средств в местном бюджете.

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В Кропивницком возникли риски для работы муниципального общественного транспорта.

Ассоциация городов Украины заявляла о проблемах с платежами в десятках громад.

Таким образом, ситуация во Львове это лишь одно из проявлений более широкой проблемы. У местного бюджета могут быть средства на счете, однако это еще не гарантирует, что община сможет оперативно произвести необходимый платеж.

Почему это важно для жителей

Для людей эта ситуация чревата рисками не только для бюджетных расчетов на бумаге.

Если задерживаются платежи коммунальным предприятиям, это может повлиять на выплату зарплат их сотрудникам, расчеты за электроэнергию, газ и воду, закупку материалов и подготовку городской инфраструктуры к зиме.

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Как отмечает Слуцкий, речь идет о средствах, которые уже находятся в распоряжении местных бюджетов.

Именно поэтому ключевым вопросом сейчас является не поиск дополнительных средств в общинах, а возможность провести уже имеющиеся средства через казначейскую систему.

Эксперт связывает нынешние ограничения с дефицитом средств в государственном бюджете и несвоевременным поступлением международной помощи, которая, по его словам, должна была бы направляться, в частности, на гражданские расходы, а именно зарплаты, подготовку к зиме и другие нужды.

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Пока же система работает в условиях ограниченных ресурсов. Одни платежи обрабатываются по очереди, другие откладываются, а часть расходов может подлежать ручному определению приоритетности.

Напомним, что объем производства в украинской металлургической отрасли сократился на 30–40 % по сравнению с предыдущим месяцем из-за ударов со стороны РФ, приостановки морского экспорта, квот ЕС и CBAM.