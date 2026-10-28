Власники генерації можуть заробляти на підтримці енергосистеми: як долучитися до послуги (покроково)

Власники генеруючих установок можуть отримувати оплату за підтримку української енергосистеми, надаючи допоміжну послугу із забезпечення резервів заміщення (ДП РЗ). Її закуповує НЕК "Укренерго" через аукціони.

У компанії вважають, що такий механізм дасть змогу ефективніше використовувати наявні генеруючі потужності, забезпечувати додаткову підтримку енергосистеми та отримувати дохід від їхньої роботи.

Участь в аукціонах можуть брати власники генеруючих установок після виконання необхідних технічних і договірних вимог. Водночас в "Укренерго" наголошують: самої наявності генератора недостатньо, потрібні допуск, договори, відбір на аукціоні та підтвердження надання послуги.

Шість кроків до оплати

Згідно з інфографікою, шлях до отримання коштів складається з шести етапів:

1. Перевірити можливість участі. Потрібно повідомити "Укренерго" тип, потужність і місце розташування установки, уточнити, чи може саме вона брати участь, і що потрібно для допуску.

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2. Оформити участь і договори. Власник установки має приєднатися до договору про участь у балансуючому ринку та до договору про надання ДП РЗ, а також зареєструватися як постачальник послуги.

3. Отримати умови аукціону. На електронну пошту, вказану під час реєстрації, надійдуть умови: потрібний обсяг, період закупівлі та зона, для якої купують послугу.

4. Подати свою ціну та пропозицію. Після початку приймання заявок пропозицію потрібно надіслати у вказаному форматі на вказані адреси, дотримавшись строків з умов аукціону.

5. Пройти відбір і надати послугу. Спочатку обирають найдешевші пропозиції, доки не покриють потребу. Пропозицію можуть прийняти частково. Працювати потрібно за погодженими умовами.

6. Підтвердити виконання й отримати кошти. Власник установки надає дані, підтвердні документи та два підписані примірники акта. "Укренерго" перевіряє їх, підписує акт за відсутності зауважень і здійснює розрахунок.

Фото: Укренерго

Фото: Укренерго

Як визначають оплату

За інформацією "Укренерго", ціна послуги визначається як менша з двох величин: прийнята ціна пропозиції, відібраної на аукціоні, або розрахована доплата за даними та документами відповідно до Порядку. У пам'ятці доплату пояснено як різницю між собівартістю виробництва та ціною ринку "на добу наперед" за відповідний місяць.

В "Укренерго" навели умовний навчальний приклад (у грн за 1 МВт·год): якщо собівартість становить 8000, а ціна ринку 5000, різниця дорівнює 3000. Якщо ж прийнята на аукціоні ціна 2500 грн/МВт·год, то ціна ДП РЗ у цьому прикладі становитиме 2500, а не 3000.

Сума виплати також залежить від підтвердженого обсягу послуги. Перемога в аукціоні сама по собі не означає автоматичної оплати.

З чого почати

Першим кроком в "Укренерго" радять звернутися до контакт-центру компанії за номером +38 (044) 238-37-00. Для розмови варто підготувати тип установки, потужність, адресу та дані про приєднання.

Уточнити слід вимоги до допуску, обліку й керування, пакет документів, найближчий аукціон, а також строки подання актів та оплати.

У компанії зазначають, що інфографіка є спрощеним поясненням пам'ятки, а не повним переліком вимог. Також там вказано, що НКРЕКП погодила зміни до Порядку постановою № 1573 від 29.09.2026. Актуальну редакцію, допуск конкретної установки та умови закупівлі в "Укренерго" радять уточнювати окремо.

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