Владельцы генерирующих мощностей могут зарабатывать на поддержке энергосистемы: как подключиться (инструкция)

Владельцы генерирующих установок могут получать оплату за поддержку украинской энергосистемы, предоставляя вспомогательную услугу по обеспечению резервов замещения (ВУ РЗ). Её закупает НЭК "Укрэнерго" посредством аукционов.

В компании считают, что такой механизм позволит более эффективно использовать имеющиеся генерирующие мощности, обеспечивать дополнительную поддержку энергосистемы и получать доход от их работы.

В аукционах могут участвовать владельцы генерирующих установок после выполнения необходимых технических и договорных требований. В то же время в "Укрэнерго" отмечают: одного лишь наличия генератора недостаточно, необходимы допуск, договоры, отбор на аукционе и подтверждение оказания услуги.

Шесть шагов до оплаты

Согласно инфографике, процесс получения средств состоит из шести этапов:

1. Проверить возможность участия. Необходимо сообщить "Укрэнерго" тип, мощность и местоположение установки, уточнить, может ли именно она участвовать, и что требуется для допуска.

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2. Оформить участие и договоры. Владелец установки должен присоединиться к договору об участии в балансирующем рынке и к договору о предоставлении ДП РЗ, а также зарегистрироваться в качестве поставщика услуги.

3. Получить условия аукциона. На электронную почту, указанную при регистрации, будут отправлены условия: необходимый объем, период закупки и зона, для которой приобретается услуга.

4. Указать свою цену и подать предложение. После начала приема заявок предложение необходимо отправить в указанном формате на указанные адреса, соблюдая сроки, предусмотренные условиями аукциона.

5. Пройти отбор и оказать услугу. Сначала выбирают самые дешевые предложения, пока не будет покрыта потребность. Предложение могут принять частично. Работать нужно на согласованных условиях.

6. Подтвердить выполнение работ и получить средства. Владелец установки предоставляет данные, подтверждающие документы и два подписанных экземпляра акта. "Укрэнерго" проверяет их, подписывает акт при отсутствии замечаний и производит расчет.

Фото: Укрэнерго

Фото: Укрэнерго

Как определяется оплата

По информации "Укрэнерго", цена услуги определяется как меньшая из двух величин: принятая цена предложения, отобранного на аукционе, или рассчитанная доплата на основании данных и документов в соответствии с Порядком. В памятке доплата объясняется как разница между себестоимостью производства и рыночной ценой "на сутки вперед" за соответствующий месяц.

В "Укрэнерго" привели условный учебный пример (в гривнах за 1 МВт·ч): если себестоимость составляет 8000, а рыночная цена — 5000, разница равна 3000. Если же цена, принятая на аукционе, составляет 2500 грн/МВт·ч, то цена ГП "РЗ" в этом примере будет равна 2500, а не 3000.

Сумма выплаты также зависит от подтверждённого объёма услуги. Победа в аукционе сама по себе не означает автоматической оплаты.

С чего начать

В "Укрэнерго" рекомендуют в первую очередь обратиться в контакт-центр компании по номеру +38 (044) 238-37-00. К разговору следует подготовить информацию о типе установки, мощности, адресе и данных о подключении.

Следует уточнить требования к допуску, учету и управлению, пакет документов, ближайший аукцион, а также сроки подачи актов и оплаты.

В компании отмечают, что инфографика представляет собой упрощенное объяснение памятки, а не полный перечень требований. Также там указано, что НКРЭКП согласовала изменения в Порядке постановлением № 1573 от 29.09.2026. Актуальную редакцию, допуск конкретной установки и условия закупки в "Укрэнерго" рекомендуют уточнять отдельно.

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