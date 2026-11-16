В Україні виставили на продаж унікальний телефонний номер: у скільки мільйонів він обійдеться

Український мобільний оператор "Київстар" виставив на аукціон один із найрідкісніших і найдорожчих номерів у своїй мережі — +380 77 777 77 77.

Початкова вартість лота становить 3 500 000 грн із кроком у 50 000 грн. Аукціон розпочнеться 9 грудня 2026 року, і вартість "престижного" номера може суттєво зрости.

Як зазначено в умовах аукціону, цей номер можна підключити як для особистого користування, так і для бізнесу. Власником може бути юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа.

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Переможець аукціону зможе підключити до номера будь-який актуальний бізнес-тариф або контрактний тариф для фізичних осіб.

Згідно з умовами аукціону, якщо протягом двох робочих днів не вдасться зв’язатися з переможцем торгів, право на отримання номера перейде до учасника, чия ставка була передостанньою.

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Особа, яка придбала номер, може втратити право на підключення у тому випадку, якщо відмовиться від нього, не сплатить за нього протягом тижня після підписання документів про підключення або не підключить його протягом зазначеного терміну.

Нагадаємо, що з 1 липня 2026 року мобільний оператор "Київстар" припинив роботу сервісу поповнення рахунку за допомогою комбінації *134# та голосового меню за номером 899.

Також повідомлялося, що в лютому 2026 року "Київстар" оголосив про придбання 100% акцій сервісу пошуку та бронювання ліків Tabletki. За даними ЗМІ, сума угоди склала 160 мільйонів доларів.