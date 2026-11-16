В Украине выставили на продажу уникальный телефонный номер: во сколько миллионов он обойдется

Украинский мобильный оператор "Киевстар" выставил на аукцион один из самых редких и самый дорогой в своей сети номер — +380 77 777 77 77.

Стартовая стоимость лота указана в размере 3 500 000 грн с шагом в 50 000 грн. Аукцион стартует 9 декабря 2026 года, и стоимость "мажорного" номера может существенно возрасти.

Как говорится в условиях аукциона, этот номер можно подключить как для личного использования, так и для бизнеса. Владельцем может быть юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или физическое лицо.

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Победитель торгов сможет подключить к номеру любой актуальный бизнес-тариф или контрактный тариф для частных лиц.

По условиям аукциона, если в течение двух рабочих дней не получится связаться с победителем торгов, право получить номер перейдет к участнику, чья ставка была предпоследней.

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Потерять право на подключение человек, купивший номер, может в том случае, если откажется от него, если не оплатит его в течение недели после подписания документов о подключении или не подключит его в течение указанного времени.

Напомним, с 1 июля 2026 года мобильный оператор "Киевстар" прекратил работу сервиса пополнения счета с помощью комбинации *134# и голосового меню по номеру 899.

Также сообщалось, что в феврале 2026 года "Киевстар" сообщил о приобретении 100 % акций сервиса поиска и бронирования лекарств Tabletki. По данным СМИ, сумма сделки составила 160 миллионов долларов.