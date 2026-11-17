17 листопада російська армія завдала удару дронами по Закарпаттю, і очевидці повідомляли про вибухи в Мукачеві. Ворог цілився в одне з підприємств.

Після сьогоднішньої атаки угорський перевізник MÁV на два дні обмежив рух двох пар поїздів, що курсують за європейською колією за маршрутом "Будапешт — Мукачево" до станції Чоп, повідомили в "Укрзалізниці".

В УЗ пояснили, що таке рішення ухвалено задля безпеки залізничників та пасажирів.

Для забезпечення сполучення "Укрзалізниця" організовує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева і назад.

Нічний поїзд за маршрутом Будапешт – Мукачево – Київ формування АТ "Укрзалізниця" і надалі курсуватиме за звичним маршрутом.

"З угорською стороною тривають переговори щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До того часу пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення. Залізнична інфраструктура та працівники в результаті атаки не постраждали", — наголосили в компанії.

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Реакція угорської сторони на удари по Закарпаттю

Обмеження залізничного сполучення 17 та 18 листопада підтвердив також прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Нещодавно на Закарпатті російський безпілотник завдав удару за 300 метрів від залізничної станції Мукачево. Угорську бригаду поїзда, що прибув з Угорщини, було знято з потяга. Ми призупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною на сьогодні та завтра", — написав він у Facebook.

Аніта Орбан, глава міністерства закордонних справ Угорщини, повідомила в Х, що приблизно о 10-й годині ранку за угорським часом російські безпілотники "Герань-2" трьома хвилями атакували Закарпаття. Удари були завдані переважно по районах Мукачева та Ужгорода.

Вона високо оцінила роботу української ППО, але зазначила, що ця атака на Закарпаття, яке вважалося відносно безпечним регіоном, не перша і навряд чи остання, з огляду на те, що РФ посилює інтенсивність ударів.

Орбан пише, що на українців може чекати найважча зима за всі роки повномасштабного вторгнення, і висловила підтримку угорській громаді Закарпаття та всьому українському народу, "який уже майже п’ять років щодня стикається з жахами війни та докладає неймовірних зусиль, щоб просто продовжувати жити".

Нагадаємо, що РФ завдала удару по Північному та Південному мостах у Києві. Через пошкодження теплотрас мешканців столиці переводить на резервне теплопостачання.

Також повідомлялося, що після атаки ЗСУ на Кримський міст обвалилася одна з арок та проліт довжиною 270 метрів.