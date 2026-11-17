17 ноября российская армия атаковала ударными дронами Закарпатье, и очевидцы сообщали о взрывах в Мукачево. Враг целился в одно из предприятий.

После сегодняшней атаки венгерский перевозчик MÁV на два дня ограничил движение двух пар поездов своего формирования, курсирующих по европейской колее по маршруту "Будапешт – Мукачево" до станции Чоп, сообщили в "Укрзализныце".

В УЗ объяснили, что такое решение принято ради безопасности железнодорожников и пассажиров.

Для обеспечения сообщения "Укрзализныця" организует пересадку на пригородные поезда широкого пути, чтобы пассажиры могли добраться из Чопа в Мукачево и обратно.

Ночной поезд сообщением Будапешт – Мукачево – Киев формирования АО "Укрзализныця" и дальше будет курсировать по привычному маршруту.

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"С венгерской стороной продолжаются переговоры по возобновлению движения поездов в Мукачево в ближайшие дни. К тому времени пассажирам будет обеспечено пересадочное сообщение. Железнодорожная инфраструктура и работники в результате атаки не пострадали", — подчеркнули в компании.

Реакция венгерской стороны на удары по Закарпатью

Ограничение железнодорожного сообщения 17 и 18 ноября я подтвердил и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Недавно в Закарпатье российский беспилотник нанес удар в 300 метрах от железнодорожной станции Мукачево. Венгерская бригада поезда, прибывшего из Венгрии, была снята с состава. Мы приостанавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной на сегодня и завтра", — написал он в Facebook.

Анита Орбан, глава внешнеполитического ведомства Венгрии, сообщила в Х, что примерно в 10 часов утра по венгерскому времени российские беспилотники "Герань-2" тремя волнами атаковали Закарпатье. Удары были нанесены преимущественно по районам Мукачево и Ужгорода.

Она высоко оценила работу украинской ПВО, но отметила, что эта атака на Закарпатье, которое считалось относительно безопасным регионом, не первая и вряд ли последняя, учитывая, что РФ усиливает интенсивность ударов.

Орбан пишет, что украинцев может ждать самая тяжелая зима за все годы полномасштабного вторжения, и выразила поддержку венгерской общине Закарпатья и всему украинскому народу, "который уже почти пять лет ежедневно сталкивается с ужасами войны и прилагает невероятные усилия, чтобы просто продолжать жить".

Напомним, РФ ударила по Северному и Южному мостам в Киеве. Из-за повреждения теплотрасс жителей столицы переводят на резервное теплоснабжение.

Также сообщалось, что после атаки ВСУ на Крымский мост обрушилась одна из арок и пролет длиной 270 метров.