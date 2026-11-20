На сайті Київради з’явилася петиція з проханням запровадити тимчасову заборону на будівництво нового елітного житла на період воєнного стану в столиці.

Поліна Кликова, авторка звернення, пропонує спрямувати вивільнені кошти на забезпечення житлом громадян, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії.

Згідно з офіційними даними Київської міської державної адміністрації, з початку повномасштабного вторгнення до столиці пошкоджено вже 4480 багатоквартирних житлових будинків. У 2026 році зафіксовано 40% усіх руйнувань, і атаки російських терористів на місто тривають практично щодня.

Сотні київських сімей залишилися без даху над головою і не можуть придбати нове житло.

Незважаючи на війну, у Києві триває активне будівництво житла, значна частина якого позиціонується як "елітне", "бізнес-" або "преміум"-житло.

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"Вартість квадратного метра навіть на ранніх етапах будівництва таких об’єктів починається від 2000 доларів США. Така цінова політика та орієнтація будівельного ринку на надприбутки є абсолютно недоречними та несправедливими в умовах війни, коли більшість постраждалих мешканців фізично не можуть дозволити собі придбати житло за такі кошти", — йдеться в петиції.

На думку Кликової, в умовах воєнного стану ресурси Києва — а це земля, енергомережі, інженерні потужності тощо — мають використовуватися для забезпечення базових потреб мешканців міста, а не для комерційних проєктів сегменту класу "люкс".

Будівництво нових висотних будівель створює додаткове навантаження на енергетику, водопостачання та каналізацію, які й так постраждали від масштабних масованих ударів росіян.

Ще одна суттєва проблема — нестача робочої сили.

"В умовах воєнного стану та мобілізації місто й країна відчувають гостру нестачу кваліфікованих будівельників та інженерів. Замість того, щоб відновлювати пошкоджені будинки киян та об’єкти критичної інфраструктури, цих фахівців залучають до будівництва комерційного елітного житла", — констатує вона.

Основні вимоги петиції

Ввести мораторій на нові проєкти та переглянути діючі дозволи: заборонити видачу нових містобудівних умов, обмежень та дозвільних документів на будівництво житла бізнес-, елітного та преміум-класу, а також скасувати вже видані дозволи в умовах воєнного стану.

Переорієнтувати будівельні кадри та муніципальну політику на відновлення: зосередити пріоритет містобудівної політики на відновленні пошкоджених будинків та створенні фонду доступного соціального житла для постраждалих киян, розробивши механізми залучення будівельних компаній та звільнених фахівців до міських програм відновлення критичної інфраструктури та житлового фонду.

Наразі звернення підписали менше ніж 100 осіб. Щоб його розглянули депутати Київради, потрібно зібрати 6000 підписів.

У серпні 2026 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 12 тисяч багатоквартирних житлових будинків, зареєстрованих у столиці, близько 4000 мають пошкодження різного ступеня тяжкості.

Також повідомлялося, що в результаті лише сьогоднішнього масованого удару в Києві пошкоджено три мости. Також під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.