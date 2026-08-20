Кожен третій будинок: Кличко повідомив про масштаби руйнувань у Києві

У Києві внаслідок масштабних російських обстрілів пошкоджено кожен третій багатоквартирний будинок.

З-поміж 12 тисяч багатоквартирних житлових будинків, зареєстрованих у столиці, близько 4000 мають пошкодження різного ступеня тяжкості, повідомив журналістам мер міста Віталій Кличко.

"Ми бачимо, що інтенсивність атак зростає, і майже двічі на тиждень місто зазнає атак крилатими ракетами, балістичними ракетами та дронами", — наголосив мер.

На запитання журналістів про те, як йдуть справи з відновленням пошкодженого житла, він відповів, що кожна атака РФ обходиться бюджету столиці у півмільярда гривень. З огляду на те, що зараз необхідно докласти максимум зусиль для підготовки до зими, на будівництво котелень та резервної дублюючої системи в умовах руйнування центрального теплопостачання, грошей вкрай бракує.

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"Ми співпрацюємо з партнерами й робимо все, щоб знайти можливість підготуватися до опалювального сезону, а також будувати укриття та відновлювати пошкоджені будинки. Але грошей не вистачає", — зазначив Кличко.

Що стосується укриттів, то, за його словами, влада вживає всіх заходів, щоб облаштувати їх ближче до будинків, але не кожен будинок має такі можливості та підвальні приміщення, що відповідають стандартам укриттів.

До кінця року в Києві з’явиться більше мобільних укриттів, однак, за словами мера, вони не є глобальним вирішенням проблеми:

"У нас вони (мобільні укриття — прим. ред.) мали з’явитися минулого року. Було виділено 500 млн, але ці кошти не були освоєні районними адміністраціями. Вони повернулися до бюджету. А це питання знову актуальне цього року".

По-справжньому захистити від ракетних обстрілів можуть лише професійні бомбосховища, зазначив Кличко. Він додав, що у столиці такі споруджуються, але їх недостатньо.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня ворог атакував Київ різними типами балістичних і крилатих ракет. Вже відомо про 15 загиблих. Руйнування зафіксовано в трьох районах столиці — у Соломенському, Святошинському та Дарницькому. Найбільше жертв і руйнувань — у Солом'янському: пошкоджено житлові будинки, школи, дитячу лікарню.

21 серпня оголошено днем жалоби у місті.

Також повідомлялося, що напередодні з’явилося попередження про можливий масований удар з боку РФ: інформація надійшла від РНБО та моніторингових каналів. 20 серпня ГУР Міноборони повідомило про запаси ракет "Іскандер", "Онікс" та інших, накопичених ЗС РФ.

Наразі Росія має близько 2000 ракет різних типів для нанесення ударів по Україні.