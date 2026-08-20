Каждый третий дом: Кличко озвучил масштабы разрушений в Киеве

В Киеве в результате масштабных российских обстрелов поврежден каждый третий многоквартирный дом.

При зарегистрированных к столице 12 тысяч многоквартирных жилых домов около 4000 имеют повреждения разной степени тяжести, рассказал журналистам мэр города Виталий Кличко.

"Мы видим, что плотность атак растет, и почти дважды в неделю город находится под атакой крылатых ракет, баллистики и дронов", — подчеркнул градоначальник.

На вопрос журналистов, как дела с восстановлением поврежденного жилья, он ответил, что каждая атака РФ обходится бюджету столицы в полмиллиарда гривен. Учитывая, что сейчас необходимо приложить максимум усилий по подготовке к зиме, на строительство котельных и резервной дублирующей системы в условиях разрушения центрального теплоснабжения денег крайне не хватает.

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"Работаем с партнерами и делаем все, чтобы найти возможность подготовки к отопительному сезону, а также строить укрытия, и восстанавливать поврежденные дома. Но дефицит денег есть", — констатировал Кличко.

Что касается укрытий, то, по его словам, власть предпринимает все меры, чтобы делать их ближе к домам, но не каждый дом имеет такие возможности и подвальные помещения, подходящие к стандартам укрытий.

К концу года в Киеве появится больше мобильных укрытий, однако они, говорит мэр, не являются глобальным решением проблемы:

"У нас они (мобильные укрытия — прим. ред) должны были появиться в прошлом году. Было выделено 500 млн, и эти деньги не были освоены районными администрациями. Они вернулись в бюджет. А этот вопрос снова актуален в этом году".

По-настоящему защитить от ракетных обстрелов могут только профессиональные бомбоубежища, отметил Кличко. Он добавил, что в столице такие строятся, но их недостаточно.

Напомним, в ночь на 20 августа враг атаковал Киев разными типами баллистических и крылатых ракет. Уже известно о 15 погибших. Разрушения зафиксированы в трех районах столицы — в Соломенском, Святошинском и Дарницком. Больше всего жертв и разрушений — в Соломенском: повреждены жилые дома, школы, детская больница.

21 августа объявлен в городе днем траура.

Также сообщалось, что накануне появилось предупреждение о возможном массированном ударе со стороны РФ: информация поступила от СНБО и мониторинговых каналов. 20 августа ГУР Минобороны сообщило о запасах ракет "Искандер", "Оникс" и других, накопленных ВС РФ.

На данный момент у России есть около 2000 ракет разных типов для атак по Украине.