Петиция с просьбой ввести временный запрет на строительство нового элитного жилья на период военного положения в столице появилась на сайте Киевсовета.

Высвободившиеся деньги автор обращения Полина Клыкова предлагает направить на обеспечение жильем граждан, потерявших свои дома в результате вооруженной агрессии.

Согласно официальным данным Киевской городской государственной администрации, с начала полномасштабного вторжения в столицу повреждено уже 4480 многоквартирных жилых домов. В 2026 году зафиксировано 40% всех разрушений, и атаки российских террористов на город продолжаются практически ежедневно.

Сотни киевских семей остались без крыши над головой и не могут приобрести новое жилье.

Несмотря на войну, в Киеве продолжается активное строительство жилья, значительная часть которого позиционируется как "элитное", "бизнес-" или "премиум" жилье.

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"Стоимость квадратного метра даже на ранних этапах строительства таких объектов стартует от 2000 долларов США. Подобная ценовая политика и ориентация строительного рынка на сверхприбыли абсолютно нерелевантны и несправедливы в условиях войны, когда большинство пострадавших жителей физически не могут позволить себе приобрести жилье за ​​такие средства", — говорится в петиции.

По мнению Клыковой, в условиях военного положения ресурсы Киева, а это земля, энергосети, инженерные мощности и другое, должны использоваться для обеспечения базовых потребностей жителей города, а не для коммерческих проектов люксового сегмента.

Строительство новых высоток создают дополнительную нагрузку на энергетику, водоснабжение и канализацию, которые и так пострадали от масштабных массированных ударов россиян.

Еще одна существенная проблема — нехватка рабочих рук.

"В условиях военного положения и мобилизации город и страна испытывают острый дефицит квалифицированных строителей и инженеров. Вместо того чтобы восстанавливать поврежденные дома киевлян и объекты критической инфраструктуры, эти специалисты привлечены к возведению коммерческого люксового жилья", — констатирует она.

Главные требования петиции

Ввести мораторий на новые проекты и пересмотреть действующие разрешения: запретить выдачу новых градостроительных условий, ограничений и разрешительных документов на строительство жилья бизнес-, элит- и премиум-класса, а также прекратить уже выданные разрешения в условиях военного положения.

Переориентировать строительные кадры и муниципальную политику на восстановление: направить приоритет градостроительной политики на восстановление поврежденных домов и создание фонда доступного социального жилья для пострадавших киевлян, разработав механизмы привлечения строительных компаний и освобожденных специалистов в городские программы восстановления критической инфраструктуры и жилищного фонда.

На данный момент обращение подписали менее 100 человек. Чтобы его рассмотрели депутаты Киевсовета, необходимо собрать 6000 подписей.

В августе 2026 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что при зарегистрированных к столице 12 тысяч многоквартирных жилых домов около 4000 имеют повреждения разной степени тяжести.

Также сообщалось, что в результате только сегодняшнего массированного удара в Киеве повреждены три моста. Также под ударом были объекты критической инфраструктуры и жилые дома.