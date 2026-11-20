В Киеве в результате ракетного обстрела были повреждены три моста — Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации с транспортом.

Кличко призвал жителей по возможности воздерживаться от поездок на частном и общественном транспорте. Он также рекомендовал предприятиям и учреждениям, где это возможно, временно перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Какие мосты повреждены и как обстоит ситуация с движением

По словам Виталия Кличко, в результате ударов баллистическими ракетами были повреждены сразу три столичных моста. Подольско-Воскресенский мостовой переход утром был закрыт для движения с правого на левый берег из-за повреждений конструкций. Днем движение в этом направлении возобновили.

Дарницкий мост также получил повреждения. В настоящее время специалисты изучают состояние сооружения, чтобы определить степень повреждений.

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Кроме того, зафиксировано повторное попадание в часть Южного моста. Движение по этой переправе, как и в предыдущие дни, остается ограниченным.

Таким образом, несмотря на возобновление движения по Подольскому мосту, ситуация с транспортным сообщением между правым и левым берегами Киева остается сложной.

Кличко отдельно обратился к руководителям предприятий и учреждений с рекомендацией временно организовать удаленную работу сотрудников там, где это позволяет специфика деятельности.

Это должно помочь снизить транспортную нагрузку на столичные дороги в условиях затрудненного сообщения между двумя берегами Днепра.

Чем занимаются городские службы

Мэр Киева заверил, что коммунальные и профильные городские службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Специалисты продолжают обследовать поврежденные мостовые сооружения. В частности, необходимо установить масштаб повреждений Дарницкого моста и оценить состояние конструкций после попаданий.

"Городские службы делали и будут делать всё, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", — подчеркнул Кличко.

В то же время мэр на брифинге не назвал сроки полного восстановления движения на поврежденных переправах.

Ранее Фокус подробно рассказывал, как функционируют мосты Киева после ночной баллистической атаки 20 ноября и какие ограничения действуют на переправах.

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