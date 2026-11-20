У Києві після балістичної атаки пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Мер столиці Віталій Кличко пояснив, яка зараз ситуація з транспортом.

Кличко закликав мешканців без нагальної потреби не користуватися приватним і громадським транспортом. Він також рекомендував підприємствам та установам, де це можливо, тимчасово перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Які мости пошкоджені та що відбувається з рухом

За словами Віталія Кличка, внаслідок ударів балістичними ракетами пошкоджень зазнали одразу три столичні переправи. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід уранці був закритий для руху з правого на лівий берег через пошкодження конструкцій. Удень проїзд у цьому напрямку відновили.

Дарницький міст також зазнав пошкоджень. Наразі фахівці досліджують стан споруди, щоб визначити ступінь пошкоджень.

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Крім того, зафіксовано повторне влучання в частину Південного мосту. Рух цією переправою, як і в попередні дні, залишається обмеженим.

Таким чином, попри відновлення руху Подільським мостовим переходом, ситуація з транспортним сполученням між правим і лівим берегами Києва залишається складною.

Окремо Кличко звернувся до керівників підприємств та установ із рекомендацією тимчасово організувати дистанційну роботу співробітників там, де це дозволяє специфіка діяльності.

Це має допомогти зменшити транспортне навантаження на столичні дороги в умовах ускладненого сполучення між двома берегами Дніпра.

Що роблять міські служби

Мер Києва запевнив, що комунальні та профільні міські служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Фахівці продовжують обстежувати пошкоджені мостові споруди. Зокрема, необхідно встановити масштаб пошкоджень Дарницького мосту та оцінити стан конструкцій після влучань.

"Міські служби робили й робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", — наголосив Кличко.

Водночас терміни повного відновлення руху на пошкоджених переправах міський голова під час брифінгу не назвав.

Раніше Фокус детально розповідав, як працюють мости Києва після нічної балістичної атаки 20 листопада та які обмеження діють на переправах.

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