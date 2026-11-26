Удари ЗС РФ по олійно-екстракційних заводах та зупинка роботи низки з них можуть спровокувати зростання цін не лише на соняшникову олію, а й на інші продукти.

Через російські атаки літр олії може коштувати до 115 гривень за літр. Таку цифру в ефірі програми "Вечір. Live" озвучив економіст Олег Устенко.

Він не виключає швидкого подорожчання, а далі все залежатиме від того, якою буде продуктивність українських заводів після терористичних ударів росіян.

Оскільки Україна забезпечує близько половини світового споживання соняшникової олії, скорочення виробництва впливає не лише на внутрішні, а й на міжнародні ціни. Ціни на олію за кордоном зростають уже кілька тижнів, і навіть з’явилися побоювання щодо її дефіциту.

"Я був би дуже здивований, якби ціна на олію зросла менше ніж на чверть", — зазначає Устенко.

Відео дня

Економіст пояснює, що виробники самі обирають, куди вигідніше продавати рослинну олію: на внутрішній ринок чи за кордон. Якщо експортна ціна вища, це додатково тисне на вартість олії в Україні:

"Ціна у 115 грн, як на мене, є більш-менш логічною з огляду на очікування. І це лише базовий сценарій, а не песимістичний".

У свою чергу перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран у коментарі "Телеграфу" заявив, що ціна соняшникової олії вже перевищує 115 грн.

Він повідомив, що в Novus пляшка олії об’ємом 850 мл коштує 99,99 грн, або 117,64 грн за літр, в Auchan — 101,50 грн (119,41 грн за літр), а в Megamarket — 112,50 грн (132,35 грн за літр).

Фото: Телеграф

Виходячи з цього, Непран пояснює, що будь-який прогноз має містити назву торгової марки, об’єм упаковки, середню роздрібну ціну та період. Без цих уточнень, підкреслює він, цифра 115 грн залишається інформаційним приводом, а не економічним розрахунком.

Тим часом президент Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко вважає, що ціна у 115 гривень за літр є надмірно завищеною, навіть попри подорожчання пального.

Він нагадує, що у великих виробників дійсно є проблеми, але в Україні швидко розвивається малий та середній бізнес з переробки рослинної олії, де ціна значно нижча.

Ці підприємства, за його словами, можуть захопити частину ринку, який раніше обслуговували гіганти.

Що стосується ударів по олійних заводах, то, насамперед, вони позначаються на експорті. На внутрішньому ринку це відчувається слабше, адже олії в країні виробляють у десятки разів більше, ніж споживають.

Раніше Непран заявляв, що Україні вистачить соняшникової олії і її дефіциту не буде.

"Соняшникова олія — актуальна тема. Асоціація "Укроліяпром", як мені здається, налічує 117 або 118 підприємств. І це — лише учасники асоціації. Ми не говоримо про модну нині тему крафтових виробників. У Чернігівській області, звідки я родом, у сусідньому селі була невелика олійниця, де робили смачну й ароматну соняшникову олію. Чи можуть відродитися такі виробники? Звісно! Завтра на ринку можна буде піти й купити. Але навіть до цього не дійде", — запевнив експерт.

Нагадаємо, що кажуть інші експерти з цього питання.