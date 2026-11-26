Удары ВС РФ по маслоэкстракционным заводам и остановка ряда из них могут спровоцировать рост цен не только на подсолнечное масло, но и на другие продукты.

Из-за российских атак литр масла может стоить до 115 гривен за литр. Такую цифру в эфире "Вечер. Live" озвучил экономист Олег Устенко.

Он не исключает быстрого подорожания, а дальше все будет зависеть от того, какой будет производительность украинских заводов после террористических ударов россиян.

Поскольку Украина обеспечивает около половины мирового потребления подсолнечного масла, сокращение производства затрагивает не только внутренние, но и международные цены. Подорожание масла дорожает за границей уже несколько недель, и даже появились опасения дефицита.

"Я бы очень удивился, если бы масло подорожало меньше чем на четверть", — констатирует Устенко.

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Экономист поясняет, что производители сами выбирают, куда выгоднее продавать растительное масло: на внутренний рынок или за границу. Если экспортная цена выше, это дополнительно давит на стоимость масла в Украине:

"Цена в 115 грн, мне кажется, более или менее логична для ожидания. И это лишь базовый сценарий, а не пессимистический".

В свою очередь первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в комментарии "Телеграфу" заявил, что цена подсолнечного масла уже превышает 115 грн.

Он сообщил, что в Novus бутылка масла в 850 мл стоит 99,99 грн, или 117,64 грн за литр, в Auchan —101,50 грн (119,41 грн за литр), а в Megamarket — 112,50 грн (132,35 грн за литр).

Фото: Телеграф

Исходя из этого, Непран поясняет, что любой прогноз должен называть торговую марку, объем упаковки, среднюю розничную цену и период. Без этих уточнений, подчеркивает он, цифра 115 грн остается информационным поводом, а не экономическим расчетом.

Тем временем президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает цену в 115 гривен за литр чрезмерно завышенной даже несмотря на подорожание топлива.

Он напоминает, что у крупных производителей действительно есть проблемы, но в Украине быстро развивается малый и средний бизнес по переработке растительного масла, где цена значительно ниже.

Эти предприятия, по его словам, могут перехватить часть рынка, ранее обслуживаемого гигантами.

Что касается ударов по маслозаводам, то, в первую очередь, они отражаются на экспорте. На внутреннем рынке это чувствуется слабее, ведь масла в стране производят в десятки раз больше, чем потребляют.

Ранее Непран говорил, что Украине хватит подсолнечного масла, и его дефицита не будет.

"Подсолнечное масло — свежая тема. Ассоциация "Укроліяпром" насчитывает, по-моему, 117 или 118 предприятий. И это — только участников ассоциаций. Мы не говорим про модную нынче тему крафтовых производителей. В Черниговской области, откуда я родом, в соседнем селе была небольшая маслобойня, где делали вкусное и ароматное подсолнечное масло. Могут возобновиться такие производители? Элементарно! Завтра на рынке можно будет пойти купить. Но даже до этого не дойдет", — заверил эксперт.

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