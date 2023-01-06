Післясвятковий рецепт "похмільного" супу

Якщо ви не готові зустріти похмілля біля плити, то тверезо оцініть наслідки майбутніх веселощів і зваріть напередодні бульйон.

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Напевно, під час приготування до свята ви відварювали для салатів курятину й у вас залишився бульйон. Навряд чи пішли у справу курячі нутрощі. Все це стане у пригоді для смачного і поживного супу, здатного надати сил після веселої ночі.

Інгредієнти:

2 л курячого бульйону

0,5 кг курячих нутрощів

100 г вермішелі

1 цибулина

1 морква

1-2 лаврові листи

рослинна олія

сіль, перець до свого смаку

Приготування

Курячі нутрощі ретельно промити, видалити плівки і нарізати невеликими шматочками.

Дрібно нарізану цибулю і нарізану соломкою моркву спасерувати на олії.

Бульйон довести до кипіння, ввести підготовлені шлуночки та варити 10 хвилин. Потім додати сердечка і овочеву пасеровку і продовжувати варити ще 10 хвилин, після чого додати печінку, лавровий лист і варити на слабкому вогні ще близько 10 хв.

За 5 хвилин до готовності суп посолити, поперчити та всипати вермішель.

Поради

Подавайте суп відразу після приготування, додавши в тарілки подрібнену зелень.

Якщо на свято ви плануєте запікати індичку, качку чи гусака, їх потрухи теж підійдуть для супу, тільки варити їх слід трохи довше, ніж курячі.

Замість вермішелі можна використовувати локшину, рис чи булгур.

Нагадаємо, рецепт ситного бульйону з картопляними галушками.